Флот вышел на сушу



Военнослужащие морской пехоты на военных учениях.

Источник: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков Военнослужащие морской пехоты на военных учениях.Источник: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Сухопутные силы ВМФ смогут проводить наступательные операции и наносить высокоточные удары

Военно-морской флот (ВМФ) получил возможность вести наступательные и оборонительные операции на земле. Впервые в истории у главкома ВМФ появился заместитель по сухопутным и береговым войскам и сухопутным операциям. Активно переформировываются флотские части береговой обороны, перевооружаются ракетно-артиллерийские подразделения. Это позволит им существенно расширить круг решаемых задач.

В Минобороны сообщили "Известиям", что до конца нынешнего года в ВМФ завершится первый этап формирования интегрированной группировки сил флота, сухопутных войск, ПВО и авиации. Создана система управления, определен облик группировки. На следующих этапах начнется переформирование воинских частей, соединений и органов военного управления, продолжится их перевооружение.

До недавнего времени сухопутные силы флота должны были противодействовать десантам, защищать военно-морские базы, уничтожать надводные корабли, катера и транспортные средства вероятного противника. Теперь они получили возможность наносить высокоточные удары по наземным войскам, пунктам связи и управления, инфраструктурным и другим сухопутным объектам.

Военнослужащий морской пехоты береговых войск ВМФ. Архивное фото. Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

В береговые войска ВМФ РФ входят пять бригад и два батальона морской пехоты, три мотострелковые бригады и полк, пять береговых ракетно-артиллерийских бригад, а также ряд других частей и соединений.

— В России есть регионы, где все военные силы подчиняются флоту, — рассказал "Известиям" военно-морской эксперт Александр Мозговой. — Например, именно такая ситуация в Калининграде. Сосредоточение командных функций в одних руках рационально. При возникновении угрожающей ситуации в регионе не нужно тратить время на согласования. В результате серьезно повышается эффективность боевого управления.

Новые задачи потребовали единого командования для всех береговых войск ВМФ. В ноябре прошлого года их возглавил общевойсковой командир: генерал-лейтенант Олег Макаревич стал заместителем главкома по сухопутным и береговым войскам и сухопутным операциям.

"Балы" и "Бастионы" справятся с десантом

Сейчас из состава береговых ракетно-артиллерийских войск (БРАВ) выводят устаревшие береговые ракетные комплексы (БРК) "Редут" и "Рубеж". Вместо них к 2021 году флот получит современные БРК "Бастион" и "Бал".

— "Хребтом" береговой обороны считаются ракетно-артиллерийские соединения, — рассказал "Известиям" военно-морской эксперт Дмитрий Болтенков. — При проведении противодесантной операции первыми удар по судам противника нанесут дальнобойные "Бастионы", а прорвавшихся ближе к берегу встретят "Балы". При поддержке авиации и средств радиоэлектронной борьбы наши ракеты должны пробить противоракетную оборону противника.

Пуск ракеты из комплекса Бастион береговых войск Тихоокеанского флота. Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

В Калининградской области на базе полка развернута 27-я бригада. В 2016 году "Бастионы" и "Балы" получила базирующаяся на Кольском полуострове 536-я бригада Северного флота. Не исключено, что новые ракеты прикроют военные базы на островах Северного Ледовитого океана.

На Черноморском флоте уже имеются две ракетные бригады. Одна защищает Севастополь и Крым, другая — Краснодарский край и Новороссийск. Под Анапой собираются разместить 15-ю береговую ракетную бригаду.

Корпуса прикроют военно-морские базы

Для лучшей управляемости сухопутных соединений ВМФ за последние два года были сформированы армейские корпуса (АК). Первым таким соединением стал 11 АК Балтийского флота, расквартированный в Калининградской области. В его состав вошли мотострелковые, ракетные, артиллерийские зенитные полки и бригады. Особую известность получила 152-я ракетная бригада — точнее, ее комплексы "Искандер-М", появление которых наделало немало шуму в странах НАТО.

В начале 2017 года были сформированы 22-й АК Черноморского флота в Крыму и 14-й АК Северного флота. Первый из них получил новое вооружение для артиллерийских соединений. В частности, 8-й артполк пополнился РСЗО "Торнадо-Г" и 152-миллиметровыми САУ "Мста-С". В состав 126-й отдельной бригады береговой обороны входят горные части.

Сухопутные войска Тихоокеанского флота (ТОФ) в случае возможного конфликта должны будут создать мощную линию обороны на Курильских островах, Чукотке и Камчатке. В ТОФ нет армейского корпуса: Владивосток с суши при необходимости прикроет армия. Зато в 2016 году Минобороны принято решение о формировании дивизий береговой обороны на Чукотке, Камчатке и Курильских островах.

Арктические бригады в Заполярье

Сухопутные войска Северного флота уже успели назвать арктическими. В 14-й АК входят 80-я отдельная мотострелковая бригада из поселка Алакуртти Мурманской области и 99-я тактическая группа, расквартированная на острове Котельный.

Вездеходное транспортное средство ТРЭКОЛ 39294. Выставка «Оборонэкспо-2014». Источник: Артем Сизов/«Газета.Ru»

Бригада укомплектована спецтехникой, предназначенной для эксплуатации в условиях Заполярья. На вооружении бригады состоят уникальные снегоболотоходы ТРЭКОЛ-39294 и "Беркут", квадроциклы, гусеничные вездеходы ДТ-30 "Витязь", танки Т-72Б, беспилотники и катера на воздушной подушке. Бригаду готовят к высокоманевренной войне в условиях Заполярья, отрабатывая тактику рейдовых действий. При операциях планируется использовать собачьи и оленьи упряжки.

Территориальные дивизии в прибрежной зоне

В ходе учений "Кавказ-2016" в Крыму была сформирована 47-я мотострелковая дивизия территориальной обороны. Такие дивизии комплектуются из резервистов: среди офицеров много тех, кто закончил военные кафедры в гражданских вузах. Возможно, аналогичные дивизии появятся в Калининградской области и на Кольском полуострове. Они будут отвечать за охрану военных и социальных объектов в тылу.

Опыт обороны Одессы и Севастополя

Решение об усилении сухопутной составляющей флота возникло неслучайно. История России знает примеры обороны военно-морских баз от ударов с суши: такие сражения случались во время Крымской, Русско-японской и Великой Отечественной войны. По мнению Дмитрия Болтенкова, наиболее удачно эта задача была решена в 1941–1942 годах.

Тогда под единым флотским командованием были созданы оборонительные районы — оперативные объединения флотов, сухопутных войск и авиации для защиты прибрежных регионов. В частности, оборона Одессы и позднейшая эвакуация частей Отдельной Приморской армии была признана одной из самых удачных операций по обороне военно-морских баз в современной истории.

Богдан Степовой, Алексей Рамм, Евгений Дмитриев