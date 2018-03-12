Саудовская Аравия планирует покупку дополнительных истребителей "Тайфун"



Истребители Eurofighter Typhoon ВВС Саудовской Аравии на авиабазе Таиф, 2018 год.

Источник: Rihan / twitter.com/MbKS15 Истребители Eurofighter Typhoon ВВС Саудовской Аравии на авиабазе Таиф, 2018 год.Источник: Rihan / twitter.com/MbKS15

ЦАМТО, 12 марта. BAE Systems 9 марта объявила о подписании представителями правительств Великобритании и Саудовской Аравии меморандума о намерении, предусматривающего проведение переговоров о покупке 48 истребителей "Тайфун".

По информации Jane's Defence Weekly, документ был подписан наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и министром обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном во время встречи в Лондоне.

Информация о возможности закупки Саудовской Аравией 48 дополнительных самолетов "Тайфун" появилась несколько лет назад, однако участие Эр-Рияда в конфликте в Йемене осложняло получение разрешения на продажу. На текущий момент стоимость продажи и сроки поставки не известны.

Как сообщал ЦАМТО, Саудовская Аравия и Великобритания 11 сентября 2007 года заключили в рамках проекта "Салам" межправительственное соглашение стоимостью 4,43 млрд. фунтов стерлингов (8,9 млрд. долл.) на поставку 72 самолетов "Тайфун" версии Транш.2, а также передачу технологий производства, осуществление инвестиций в сектор оборонной промышленности королевства и подготовку персонала. Первоначально предполагалось, что первые 24 самолета будут собраны на предприятии BAE Systems в Уортоне, а оставшиеся – на мощностях Alsalam Aircraft Company, являющейся совместным предприятием Boeing, Saudi Arabian Airlines и SAIC (Saudi Advanced Industries Company), в Саудовской Аравии. Из-за различных проблем в 2012 году было решено, что все 72 самолета будут произведены в Великобритании, а Саудовской Аравии будут переданы технологии их обслуживания.

В течение 2009-2011 гг. ВВС Саудовской Аравии получили первые 24 "Тайфуна". В конце марта 2012 года BAE Systems и военное ведомство Саудовской Аравии достигли соглашения и сборке оставшихся 48 самолетов EF-2000 "Тайфун" на предприятии в Уортоне (Великобритания). Переговоры об изменении контрактных обязательств привели к 18-месячной задержке поставок, которые возобновились только в феврале 2013 года. Из-за необходимости внесения изменений в контракт в связи с увеличением его стоимости из-за доработки последних 24 самолетов к модификации Транш.3, окончательные условия поставки были согласованы только в 2014 году. Поставка всех 72 самолетов была завершена в июне 2017 года.

В состав первой партии переданных ВВС Саудовской Аравии истребителей "Тайфун" вошли по 12 одноместных и двухместных самолетов, в состав второй и третьей партий – по шесть учебно-боевых машин. Таким образом, ВВС Саудовской Аравии получили 24 двухместных и 48 одноместных истребителей. Общая стоимость проекта оценивается в 20 млрд. фунтов стерлингов (41 млрд. долл. на момент подписания).

Самолеты входят в состав 3-й, 10-й и 80-й эскадрилий ВВС Саудовской Аравии, размещенных на а/б "Таиф" (на юго-западе страны). Известно о потере одного самолета в ходе операции в Йемене 14 сентября 2017 года.

С учетом меморандума и недавно подписанного Катаром письма о намерениях, на текущий момент заключены контракты или достигнуты официальные договоренности о поставке 819 истребителей "Тайфун" ВВС Германии, Италии, Испании, Великобритании, Австрии, Кувейта, Омана, Катара и Саудовской Аравии. По состоянию на 31 декабря 2017 года заказчикам передан 531 самолет.