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В ВДВ завершена разработка современного учебно-тренировочного комплекса воздушно-десантной подготовки

13.03.2018 ЦАМТО 185 0
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Высадка десанта во время учений ВДВ. Архивное фото
Высадка десанта во время учений ВДВ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

ЦАМТО, 12 марта. В 2017 году завершена разработка и спланирована поставка в войска нового современного учебно-тренировочного комплекса воздушно-десантной подготовки (УТК-ВДП).

Комплекс предназначен для обеспечения первичной подготовки личного состава к реальным условиям десантирования с парашютными системами специального назначения.

Новый учебно-тренировочный комплекс позволит обеспечить отработку действий парашютиста после отделения от летательного аппарата, в момент раскрытия парашюта и при снижении с парашютом с учетом задаваемых начальных условий и управляющих воздействий от перемещения звеньев управления до приземления в заданную точку.

Основные преимущества современного комплекса – его безопасность и качественно новый уровень подготовки десантников, а также эффективная имитация большинства опасных (нештатных) ситуаций. Тренировки на нем позволяют вырабатывать у обучаемых правильную (скоординированную) визуальную и моторную память, благодаря реалистичной визуализации и адекватности реакции виртуального парашюта на действия обучаемого.

Занятия на новом тренажере формирует правильные реакции на движение в воздухе, что позволит парашютисту избежать состояний страха и стресса в реальной обстановке отработать свои действия при прыжке в составе группы, уменьшив тем самым временя эксплуатации самолетов и вертолетов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
12.03.2018
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Россия
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Минoбороны РФ

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