Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Специалисты устранили все недочеты, допущенные при проектировании экипировки "Ратник"

13.03.2018 ЦАМТО 345 0
0
Понравилась новость?
 0
«Ратник» для разведчика и танкиста
«Ратник» для разведчика и танкиста.
Источник: Wikipedia

ЦАМТО, 12 марта. Специалисты ВС РФ и предприятий ОПК устранили все недочеты, допущенные при проектировании экипировки "Ратник". Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 10 марта в эфире радиостанции "Эхо Москвы" начальник военно-научного комитета СВ РФ полковник Андрей Романюта.

Ранее в ходе форума "Армия-2017" А.Романюта заявлял "РИА Новости", что военнослужащие РФ выявили недостатки боевой экипировки второго поколения "Ратник" в ходе ее эксплуатации и занимаются их устранением.

"За два года мы довели комплект до финишного результата. Практически все недостатки, которые были в конце 2015 – начале 2016 года выявлены, устранены, доведены до предприятий промышленности", – сказал он.

Перспективные разработки для экипировки "Ратник"

Гермошлем для экипировки "Ратник" создадут к 2025 году

Шлем для экипировки солдата будущего "Ратник", оснащенный комплексами связи, через которые в перспективе будет вестись управление войсками, будет создан к 2025 году, заявил А.Романюта.

"Пока рано говорить о том, что все средства связи собраны в один гермошлем. Я думаю, что это будет где-то 2022-2025 год, это наша перспектива", – сказал он.

Для экипировки "Ратник" к 2020 году разработают специальную боевую одежду

Специалисты российских Вооруженных сил к 2020 году создадут специальную боевую одежду для экипировки солдата будущего "Ратник", которая обеспечит комфорт военнослужащих, снаряженных броней и специальной техникой, заявил А.Романюта.

"Есть пожелания улучшить вентиляцию, чтобы был лучше пододежный микроклимат – мы над этим работаем, и я думаю, что через год-два решение будет выработано и под "Ратник" будет создана специальная боевая одежда", – сказал он.

Справочно: серийные поставки в вооруженные силы РФ экипировки "солдата будущего" второго поколения "Ратник" начались в 2017 году. Ее комплект объединяет современное стрелковое вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и связи – около десяти различных подсистем. Он предназначен для действий в разных климатических условиях в любое время суток.

В настоящее время идет научно-исследовательская работа по разработке боевой экипировки третьего поколения ("Ратник-3"). В ее составе будет шлем с интегрированной системой управления, боевой экзоскелет, противоминная обувь и другие элементы, отмечает агентство.
12.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Ратник-3
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.03 13:50
  • 1
Контракт на поставку С-400 в Турцию начнет выполняться в начале 2020 года
  • 13.03 13:43
  • 2
Минобороны заключило контракт на производство системы "Авангард"
  • 13.03 13:30
  • 58
В Сирии разбился российский транспортный самолет Ан-26
  • 13.03 13:21
  • 148
Россия уничтожила более 96% запасов химоружия
  • 13.03 13:15
  • 4
«Наши подлодки способны уничтожить Россию»
  • 13.03 12:53
  • 73
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 13.03 11:38
  • 1
Евгений Жилков: смартфон это и средство связи, и "агент" иностранной разведки
  • 13.03 11:37
  • 39
Россия показала "убийцу авианосцев"
  • 13.03 11:32
  • 71
"Кинжальный" огонь
  • 13.03 11:02
  • 7
Военный эксперт назвал одну из причин утилизации ракет "Сатана"
  • 13.03 10:41
  • 4
Маск раскрыл подробности Big F*cking Rocket
  • 13.03 10:11
  • 8
Гражданская оборонка
  • 13.03 09:55
  • 3
В Туле готовят к серийному производству двухсредный автомат
  • 13.03 09:38
  • 8
Долгожданные "Суперграчи" становятся в строй
  • 13.03 09:34
  • 74
В РВСН рассказали о возможности размещения "Сармата" в существующих шахтах
другие обсуждаемые темы