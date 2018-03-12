Специалисты устранили все недочеты, допущенные при проектировании экипировки "Ратник"



«Ратник» для разведчика и танкиста.

Источник: Wikipedia «Ратник» для разведчика и танкиста.Источник: Wikipedia

ЦАМТО, 12 марта. Специалисты ВС РФ и предприятий ОПК устранили все недочеты, допущенные при проектировании экипировки "Ратник". Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 10 марта в эфире радиостанции "Эхо Москвы" начальник военно-научного комитета СВ РФ полковник Андрей Романюта.

Ранее в ходе форума "Армия-2017" А.Романюта заявлял "РИА Новости", что военнослужащие РФ выявили недостатки боевой экипировки второго поколения "Ратник" в ходе ее эксплуатации и занимаются их устранением.

"За два года мы довели комплект до финишного результата. Практически все недостатки, которые были в конце 2015 – начале 2016 года выявлены, устранены, доведены до предприятий промышленности", – сказал он.

Перспективные разработки для экипировки "Ратник"

Гермошлем для экипировки "Ратник" создадут к 2025 году

Шлем для экипировки солдата будущего "Ратник", оснащенный комплексами связи, через которые в перспективе будет вестись управление войсками, будет создан к 2025 году, заявил А.Романюта.

"Пока рано говорить о том, что все средства связи собраны в один гермошлем. Я думаю, что это будет где-то 2022-2025 год, это наша перспектива", – сказал он.

Для экипировки "Ратник" к 2020 году разработают специальную боевую одежду

Специалисты российских Вооруженных сил к 2020 году создадут специальную боевую одежду для экипировки солдата будущего "Ратник", которая обеспечит комфорт военнослужащих, снаряженных броней и специальной техникой, заявил А.Романюта.

"Есть пожелания улучшить вентиляцию, чтобы был лучше пододежный микроклимат – мы над этим работаем, и я думаю, что через год-два решение будет выработано и под "Ратник" будет создана специальная боевая одежда", – сказал он.

Справочно: серийные поставки в вооруженные силы РФ экипировки "солдата будущего" второго поколения "Ратник" начались в 2017 году. Ее комплект объединяет современное стрелковое вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и связи – около десяти различных подсистем. Он предназначен для действий в разных климатических условиях в любое время суток.

В настоящее время идет научно-исследовательская работа по разработке боевой экипировки третьего поколения ("Ратник-3"). В ее составе будет шлем с интегрированной системой управления, боевой экзоскелет, противоминная обувь и другие элементы, отмечает агентство.