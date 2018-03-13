В Туле готовят к серийному производству двухсредный автомат



Российский 5,45-мм двухсредный специальный автомат АДС.

Источник: Сергей Птичкин/РГ Российский 5,45-мм двухсредный специальный автомат АДС.Источник: Сергей Птичкин/РГ

ЦАМТО, 12 марта. Автомат двухсредный специальный АДС калибра 5,45 мм (предназначен для использования под водой и на суше) готовят в Туле к серийному производству для спецподразделений Вооруженных сил и Росгвардии, а затем и для иностранных заказчиков.

Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил начальник отделения Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия (входит в НПО "Высокоточные комплексы") Юрий Амелин.

"Этот образец принят на вооружение, и мы готовим серийное производство. Ведется подготовка производства этого оружия", – заявил Ю.Амелин.

По его словам, тульские оружейники, в первую очередь, "должны выполнить требования и заявки наших силовиков". "Я могу назвать две структуры – это Министерство обороны России и Росгвардия", – уточнил собеседник агентства.

При этом Ю.Амелин добавил, что двухсредный автомат разрешили экспортировать, однако не назвал конкретных зарубежных заказчиков, отмечает агентство.

Автомат двухсредный специальный АДС калибра 5,45 мм предназначен для ведения одиночного и автоматического огня на дальности до 600 м на суше и до 25 м под водой. Темп стрельбы – до 900 выстрелов в минуту. Емкость магазина – 30 патронов. Масса автомата без боеприпасов с 40-мм подствольным гранатометом – 4,82 кг.