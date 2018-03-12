Путин показал миру "Кинжал"
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Высокоточный гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал» на истребителе МиГ-31.
Источник: vpk-news.ru
Путин показал миру, как он мог бы начать Третью мировую войну, продемонстрировав успешный запуск "неуязвимой" ядерной ракеты, скорость которой в 10 раз превышает скорость звука.
Россия заявила, что успешно запустила гиперзвуковую ракету, способную нести ядерную боеголовку. Президент России Владимир Путин назвал это "идеальным оружием", представляя в начале марта новый блок вооружений следующего поколения.
Гиперзвуковая высокоточная ракета "Кинжал" способна развивать скорость более 12 тысяч километров в час и поражать объекты в радиусе около 2 тысяч километров. Ракета была запущена со сверхзвукового истребителя-перехватчика МиГ-31, взлетевшего с аэродрома в Южном военном округе. "Запуск прошел по плану, гиперзвуковая ракета поразила цель", - сообщили в Минобороны РФ.
Прошло всего несколько дней после того, как воинственный российский лидер заявил, что если угроза вовлечения его страны в Третью мировую войну станет реальной, то мир скатится к глобальной катастрофе.
На видео два пилота сначала готовятся к полету, а затем бегут к самолету, вооруженному массивной ракетой. Видеокадры сопровождаются бравурной, патриотической музыкой. Во время полета ракета отделяется от самолета и скользит по темному небу, оставляя огненный след позади себя. Сообщается, что было проведено около 250 тренировочных полетов в разное время суток, в любых погодных условиях.
Ракета "Кинжал" стала одним из новых видов оружия, представленных Путиным во время его послания Федеральному собранию в начале этого месяца, накануне президентских выборов 18 марта, в которых нынешний российский лидер почти гарантированно одержит победу.
Daily Mail, Великобритания
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12.03.2018
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