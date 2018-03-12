

Помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин.

Источник: © Михаил Метцель/ТАСС Помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин.Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Россия перевыполнила план по экспорту оружия в 2017 году, несмотря на усиливающееся санкционное давление, заявил в понедельник глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Владимир Кожин.

"План этот (на 2017 год), таким "старым советским языком" перевыполнен, не просто выполнен, а немножко даже перевыполнен, это несмотря на беспрецедентное санкционное давление, которое и весь 2017 год было и еще больше усилилось в связи с принятием последнего пакета санкций", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Глава ФСВТС напомнил, что всего в 2017 году планировалось реализовать экспортного оружия на сумму порядка 15 миллиардов долларов.