Военный эксперт назвал одну из причин утилизации ракет "Сатана"
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Запуск ракеты РС-20. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Одной из причин, по которой было принято решение начать утилизацию межконтинентальных баллистических ракет "Воевода" (на Западе известна как "Сатана"), стала политика украинского руководства, нацеленная на прекращение кооперации с Россией, заявил РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский.
Ранее заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов заявил в интервью газете "Красная звезда", что военное ведомство в ближайшее время начнет утилизацию ракет "Воевода", на смену которым придут МБР "Сармат". Крупный разработчик ракетно-космической техники украинское КБ "Южное" ранее занималось работами по продлению сроков эксплуатации комплексов "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана").
"Одной из причин стало то, что нам пришлось переводить на свои силы производство некоторых комплектующих ракеты… Поскольку производства некоторых комплектующих на территории нашей страны не было, восстанавливать его смысла не имеет: пришлось бы вкладывать большие деньги в восстановление производства компонентов, которые уже не являются современными", - сказал Мураховский.
По его словам, есть также физический предел сроков, за которыми ракету уже эксплуатировать нельзя. В том числе герметичные емкости, в которых находится жидкое топливо, на котором запускается ракета, могут со временем прийти в негодность.
Ракетный комплекс "Воевода" с "тяжелой" ракетой РС-20В был поставлен на боевое дежурство в конце 1980-х годов. На сегодняшний день МБР РС-20В остается самой мощной из всех российских МБР и, несмотря на свой солидный ракетный "возраст", по-прежнему является эффективной в условиях развертывания эшелонированной системы противоракетной обороны.
По технологическому уровню "Воевода" не имеет аналогов среди отечественных и зарубежных боевых ракетных комплексов. Он обладает высокой степенью технической надежности и боевой готовности, позволяющей обеспечить различные варианты его боевого применения, в том числе и при проведении пусков ракет в условиях ответного ядерного удара.
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12.03.2018
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Восход
13710
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№1
13.03.2018 01:14
Самое опасное и наиболее вероятное время начала войны - когда большая часть ракет Р-36М будет снята с боевого дежурства, а Сармат еще не придет им на смену.
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beka1
1412
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№2
13.03.2018 01:28
США с Северной Кореей воевать бояться, Вы про войну с Россией!
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Восход
13710
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№3
13.03.2018 02:04
Цитата, beka1 сообщ. №2
США с Северной Кореей воевать бояться, Вы про войну с Россией!А что им взять от нее, чего у них нет?
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beka1
1412
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№4
13.03.2018 02:30
А авторитет теряемый, когда Ким ,,первому парню на районе,, харкает в лицо и и публично посылает на йух?
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NANOBOT
1077
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№5
13.03.2018 07:32
Готовность ракет РВСН к старту вообще-то контролируется круглосуточно и когда идут такие заявления, то это означает либо то, что появился существенный процент небоеготовых ракет, либо под болтовню о "Сармате" напоминают о плановом выводе с 2026-27 гг. Год и способ утилизации - резка металла либо пуск "Днепра" тоже покажут реальное состояние дел. Пока "Сармат" прошел бросковые и болтать военным о проблемах с Р-36М2 как минимум непрофессионально, особенно на фоне заявлений в 2017 о продлении эксплуатации до 2027 г. Или журналисты опять соснули новость не с того пальца.
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Андрей_К
3430
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№6
13.03.2018 09:16
Зачем утилизировать, можно же в космос спутники коммерческие запускать. (Маска разорять)
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kladbische
46
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№7
13.03.2018 11:02
Цитата, Восход сообщ. №3
А что им взять от нее, чего у них нет?
А как им взять от нас? Или Вы думаете это будет маленькая победоносная война в 2-3 недели, когда после нескольких обстрелов, руководство страны поднимает руки, а народ соглашается быть побеждённым?
У нас такое количество в хорошем смысле отмороженных военных и просто людей, что даже если из уст всего руководства страны и телевизора будет бесконечное промывание, что мы сдаёмся, эти люди просто сметут этих сдавшихся и превратят страну в огромную территорию с многочисленными отрядами самообороны. В такой ситуации, речи ни о какой добыче и уж тем более транспортировке чего либо, быть не может.
С Россией в этом смысле есть только один вариант, уничтожить под ноль всё население, ну а это сделать, даже с помощью ЯО не так то просто.
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