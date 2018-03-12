Минобороны опубликовало видео стрельб снарядами "Краснополь"
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Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Минобороны опубликовало видео артиллерийских стрельб снарядами "Краснополь".
Учения прошли на Лужском полигоне, в них участвовали войска Западного военного округа.
На кадрах показаны дивизионная самоходная гаубица "Мста-С", высокоточный управляемый снаряд "Краснополь" калибра 152 миллиметра, подготовка к стрельбе и непосредственно выстрел. Точность попадания снаряда составляет не менее 95 процентов.
В январе Минобороны сообщило, что во время спецоперации в Сирии снарядом "Краснополь" уничтожили боевиков, обстрелявших 31 декабря базу в "Хмеймиме".
Корректируемый артиллерийский снаряд комплекса управляемого вооружения "Краснополь" разработало тульское Конструкторское бюро приборостроения.
Он предназначен для высокоточного поражения различных объектов. Полет снаряда корректируется по лазерной отметке на цели аэродинамическими рулями. "Краснополь" можно оснастить реактивным двигателем либо донным газогенератором.
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12.03.2018
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