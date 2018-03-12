ВДВ на 80% будут состоять из контрактников к 2020 году
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Андрей Сердюков.
Источник: © РИА Новости / Пресс-служба ВДВ/Игорь Руденко
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Воздушно-десантные войска России к 2020 году на 80% укомплектуют контрактниками, заявил в понедельник в интервью газете "Красная звезда" командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.
"На сегодняшний день в войсках проходят военную службу по контракту на должностях сержантов и солдат свыше 30 тысяч военнослужащих, это более 70% от общего количества военнослужащих ВДВ. К исходу 2020 года Воздушно-десантные войска будут укомплектованы военнослужащими по контракту на 80%", - сказал он.
Генерал пояснил, что в первую очередь контрактников принимают на должности специалистов по эксплуатации новых образцов вооружений и специальной техники, требующих дополнительной подготовки (водительского состава, связи, радиоэлектронной борьбы, беспилотных летательных аппаратов, артиллерии и других).
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12.03.2018
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