Илон Маск назвал срок первого старта корабля для полета на Марс
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Глава SpaceX Илон Маск.
Источник: © EPA-EFE/MORGAN SETTE
Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что его корабль для полета на Марс впервые поднимется в воздух в первой половине 2019 года. Об этом он сообщил в ходе сессии вопросов и ответов на ежегодном фестивале технологий и культуры в Остине, штат Техас, передает CNBC News.
"Мы строим межпланетный корабль, который сможет совершать короткие полеты, начиная с первой половины следующего года. Хотя иногда установленные мною временные рамки немного... Ну вы понимаете", — сказал он со смехом, намекая на появившуюся ранее информацию о том, что SpaceX не успевает запустить глобальный интернет Starlink к 2022 году.
Ожидается, что ракетная система SpaceX BFR (Big Falcon Rocket) будет полностью многоразовой. Полет будет стоить дешевле, чем первоначальные старты Falcon 1, которые Маск оценивал в диапазоне от пяти до шести миллионов долларов. BFR включает в себя многоразовые сверхтяжелую ракету и пилотируемый корабль, вмещающий порядка ста человек. На низкую опорную орбиту ракета BFR способна вывести 150 тонн.
В сентябре 2017 года Маск в шутку назвал данный носитель Big Fucking Rocket. Тогда же стало известно о планах SpaceX отправить к 2022 году два грузовика к Марсу, тогда как на 2024-й ожидается сразу четыре миссии — две грузовые и две пилотируемые. Конечной целью SpaceX значится посадка семян для развертывания на Марсе человеческой колонии.
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12.03.2018
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