Российская промышленность готова производить новейшие МБР "Сармат"
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Ракетный комплекс стратегического назначения Сармат.
Источник: © Минобороны РФ
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российская промышленность готова к производству необходимого для российской армии количества новейших межконтинентальных баллистических ракет "Сармат", заявил в понедельник в интервью газете "Красная звезда" заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.
"Касательно готовности этого комплекса ("Сармат") могу сказать, что все практические, научно-технические и производственные проблемы уже пройдены. Подготовлены производственные мощности, необходимые для того количества ракет, которое будет заказывать министерство обороны", - сказал он.
В ходе послания Федеральному Собранию 1 марта 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил, что начата активная фаза испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой "Сармат", этот комплекс "придет на смену комплексу "Воевода", созданному еще в Советском Союзе".
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12.03.2018
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