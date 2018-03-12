Минобороны призвало решить вопрос распространения инновационного оружия



Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов . Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов . Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Мировым державам необходимо договориться о взаимных ограничениях в распространении оружия "на новых физических принципах", в частности, лазерного, заявил в понедельник в интервью газете "Красная звезда" заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

"Я думаю, что динамика достижений, особенно в области оружия на новых физических принципах, набрала соответствующие темпы. Это, замечу, очень опасная вещь, лучше вовремя договориться. Договориться и обеспечить мир на нашей планете. Она слишком маленькая и слишком уязвимая", - сказал Борисов.

Говоря о новейших лазерных комплексах, поступающих на вооружение российской армии, Борисов отметил, что это оружие способно обезоруживать потенциального противника и "поражать все те объекты, которые служат целью для лазерного луча этой системы".

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил, что с 2017 года в российские войска уже поступают боевые лазерные комплексы. Он также продемонстрировал кадры с новой российской боевой лазерной установкой.