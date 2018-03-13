Минобороны заключило контракт на производство системы "Авангард"
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Авангард. Архивное фото.
Источник: © Минобороны РФ
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Министерство обороны России подписало контракт на серийное производство новейших гиперзвуковых ракет с ядерной силовой установкой "Авангард", заявил в понедельник в интервью газете "Красная звезда" замглавы Минобороны Юрий Борисов.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая перед федеральным собранием, заявил, что в РФ создана система "Авангард", способная совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность, на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз.
"Система "Авангард", о которой говорил президент, хорошо испытана… Скажу больше, мы имеем контракт на серийное производство этих систем. Так что это никакой не блеф, а реальные вещи", - сказал Борисов.
Замминистра подчеркнул, что создание "Авангарда" было для российской "оборонки" трудной задачей.
"Не без труда она создавалась, потому что температура на поверхности боевого блока достигает двух тысяч градусов. Он действительно летит в плазме. Поэтому проблема управления этим объектом и вопросы защиты стояли очень остро, но решения были найдены. Практические испытания этой системы подтвердили реализуемость выбранного подхода", - отметил он.
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12.03.2018
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NANOBOT
1077
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№1
13.03.2018 07:17
"Дети, а что такое лето?". Люди добрые, просветите, как понимать эту новость: есть ракетный комплекс "Авангард" с какой-то ПУ и баллистической ракетой, чья БЧ планирует на 20М, или есть только планирующая БЧ, которую даже Борисов обзывает почему-то ракетным комплексом? И при чем тут ядерный движок, который последнюю неделю не суют только коту под хвост? ВПК.name решил похоже показать все заметки в Интернете про это, не разбирая, где весенний бред, а где техническое косноязычие и путаница терминов. Электричеством всех писунов надо пролечить, как раз от этой ядерной установки, и медбрата Маха попросить фиксировать пациентов.
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ID: 1949
1826
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№2
13.03.2018 13:43
У крылатой ракеты с ядерной установкой пока что нет имени.
Авангард, как следует из показов, это тот самый пресловутый глайдер, который планирует на скорости 20М с высоты порядка 50 км.
А крылатая ракета с ядерной установкой - совсем другое. Она медленнее "Кинжала", но, возможно у неё тоже прямоточный двигатель, поэтому она разгоняется пороховым зарядом.А значит её скорость выше 3М.
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