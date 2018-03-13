Минобороны заключило контракт на производство системы "Авангард"



Авангард. Архивное фото.

Источник: © Минобороны РФ Авангард. Архивное фото.Источник: © Минобороны РФ

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Министерство обороны России подписало контракт на серийное производство новейших гиперзвуковых ракет с ядерной силовой установкой "Авангард", заявил в понедельник в интервью газете "Красная звезда" замглавы Минобороны Юрий Борисов.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая перед федеральным собранием, заявил, что в РФ создана система "Авангард", способная совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность, на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз.

"Система "Авангард", о которой говорил президент, хорошо испытана… Скажу больше, мы имеем контракт на серийное производство этих систем. Так что это никакой не блеф, а реальные вещи", - сказал Борисов.

Замминистра подчеркнул, что создание "Авангарда" было для российской "оборонки" трудной задачей.

"Не без труда она создавалась, потому что температура на поверхности боевого блока достигает двух тысяч градусов. Он действительно летит в плазме. Поэтому проблема управления этим объектом и вопросы защиты стояли очень остро, но решения были найдены. Практические испытания этой системы подтвердили реализуемость выбранного подхода", - отметил он.