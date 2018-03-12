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В Минобороны рассказали о способности ракет "Кинжал" уничтожать авианосцы

13.03.2018 РИА Новости 518 0
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Авиационный ракетный комплекс Кинжал
Авиационный ракетный комплекс Кинжал.
Источник: © Минобороны РФ

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Гиперзвуковые ракеты системы "Кинжал", которыми оснащаются модернизированные истребители-перехватчики, могут поражать авианосцы, эсминцы и крейсеры потенциального противника, заявил в понедельник в интервью газете "Красная звезда" заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

"Это класс высокоточного оружия, которое имеет многофункциональную боевую часть, позволяющую работать как по стационарным, так и по движущимся целям. В частности, авианосцы и корабли класса крейсер, эсминец, фрегат - потенциальные цели для этого оружия ("Кинжал". - Прим. ред.)" - сказал он.

Борисов также сообщил, что Минобороны подписало контракт на серийное производство новейших гиперзвуковых ракет с ядерной силовой установкой "Авангард". При этом он подчеркнул, что все системы вооружений, представленные президентом в послании Федеральному собранию, находятся в разной степени готовности, утверждения о том, что некоторые из них не существуют, не соответствуют действительности.

Первого марта Владимир Путин в послании Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире, в том числе крылатую ракету с ядерной энергоустановкой "Авангард" и авиационный ракетный комплекс "Кинжал".

Президент отметил, что гиперзвуковая ракета комплекса "Кинжал", обладающая скоростью порядка 10 махов (число маха примерно равно скорости звука), гарантированно способна преодолеть все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.
12.03.2018
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Кинжал ЗРК
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Проекты
Авианосец
ГЗЛА
Ядерный щит
ЯЭУ

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