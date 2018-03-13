Китай строит собственный грузовой космоплан
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Проект китайского многоразового грузового космического корабля.
Источник: https://www.techcult.ru/
Стало известно, что в Китае начались работы по созданию многоразового грузового космического корабля. При этом эксперты находят в нем некоторое сходство с его американским аналогом – космическим аппаратом Х-37В. Однако у них и немало отличий.
Х-37В является чем-то вроде беспилотного космического грузовика, доставляющего специальные грузы на низкую орбиту и способного находиться там до 700 дней. Он выводится на орбиту ракетой-носителем «Атлас-5», оснащенной российскими двигателями РД-180. Также отрабатывается вариант воздушного старта с помощью системы Stratolaunch.
Китайский космический аппарат, разработанный China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC), в отличие от американского состоит из двух частей – беспилотного самолета-носителя («матки») и самого космоплана. На первом этапе полета самолет-носитель доставляет его на границу с космосом, после чего происходит отделение космоплана, который продолжает полет на собственном двигателе (у Х-37В двигатель предназначен исключительно для орбитального маневрирования). Выполнив выведение на орбиту, самолет-носитель возвращается на Землю.
Космоплан предназначен для доставки на орбиту грузов и экипажей будущей орбитальной станции, а также для выведения спутников. По мнению военного эксперта Global Times Сон Чжоньпиня, его еще возможно будут задействовать в качестве ударного средства по обнаружению и уничтожению космических аппаратов вероятного противника. Не исключен вариант использования космоплана для перехвата баллистических ракет и точечного уничтожения наземных целей.
|Проект китайского многоразового грузового космического корабля.
|Источник: https://www.techcult.ru/
О реализации проекта, находящегося в начальной стадии, известно немного, в частности то, что уменьшенная модель многоразового космического грузовика проходит испытания на полигоне в пустыне Гоби. Кое-что известно и о проблемах: Китаю для создания космоплана не хватает некоторых современных технологий и двигателей.
Работы по созданию космического аппарата предполагается завершить к 2030 году.
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12.03.2018
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АлександрА
2386
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№1
13.03.2018 01:10
Схема двухступенчатой авиационно-космической системы на картинке неудачная.
Космоплан лучше подвешивать снизу самолёта-разгонщика. Так обеспечивается безопасное разделение. К тому же это банально проще. Космоплан можно подкатить под самолёт-разгонщик на собственном шасси, опустить держатели, подцепить, и притянуть космоплан к самолёту.
Всё это без громоздкого крана, потребного для установки космоплана на "спину" самолёта-разгонщика.
Картинка или нарисована художником не сведущим в технических вопросах и не имеет ничего общего с проектом, или проект пока что плохо проработан технически.
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