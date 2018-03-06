Инновации: Госзаказчик теперь может передать права на РИД безвозмездно



Минпромторг.

Источник: www.cnews.ru Минпромторг.Источник: www.cnews.ru

Госзаказчики получили возможность передавать права на результаты интеллектуальной деятельности безвозмездно в рамках специальных инвестиционных контрактов.

Постановлением Правительства от 1 марта 2018 г. № 211 внесены изменения в Правила управления государственными заказчиками правами РФ на РИД гражданского, военного, специального и двойного назначения.

Документ подготовлен Минпромторгом России.

Техоснова СПИКа

В соответствии с названными правилами госзаказчики могут распоряжаться правами Российской Федерации на РИД. В том числе предоставляя права их использования по лицензионному договору.

(СПИК) – соглашение между инвестором и государством, в котором фиксируются обязательства инвестора по развитию производства.

Специальный инвестиционный контракт (СПИК) – соглашение между инвестором и государством, в котором фиксируются обязательства инвестора по развитию производства, а государство гарантирует неизменность условий налогообложения и господдержки.

Ранее правилами было предусмотрено, что права на РИД могут передаваться по лицензионному договору безвозмездно. При условии, что они являются технологической основой в сферах: профилактика и медицинское лечение, сохранение природной среды и ресурсов, предотвращение различных чрезвычайных ситуаций.

Права на РИД могут передаваться по лицензионному договору безвозмездно

Подписанным постановлением в Правила внесены изменения, которыми госзаказчику предоставляется возможность передавать права на РИД по лицензионному договору безвозмездно в случае, если эти результаты являются технологической основой СПИКа. Такие контракты начиная с 2015 года заключаются в соответствии с №488-ФЗ от 31 декабря 2014 года «О промышленной политике в Российской Федерации».

Лицензионный договор

На весь срок действия СПИКа будет заключаться лицензионный договор на условиях исключительной лицензии.

Для повышения заинтересованности инвесторов в реализации СПИКов установлено, что в случае исполнения инвестором обязательств по договору государственный заказчик будет обязан заключить с ним договор о безвозмездном отчуждении исключительного права на РИД.

На весь срок действия СПИКа будет заключаться лицензионный договор на условиях исключительной лицензии.

В Минпромторге России считают, что новые меры позволят расширить возможности коммерциализации РИД, права на которые принадлежат Российской Федерации.

Права на РИД

Порядок управления правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности был установлен Постановлением №233 от 22 марта 2012 г. Документом утверждены Правила управления госзаказчиками правами РФ на РИД гражданского, военного, специального и двойного назначения.

Согласно Правилам управление правами РФ на РИД включает в себя: оформление прав страны на РИД, используемые или созданные при выполнении госконтрактов.

Правилами также был установлен госучет результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского, военного, специального и двойного назначения. А также оценка стоимости и принятие на бухучет прав на РИД, распоряжение правами на РИД и организацию их использования.

Установлено, что государственные заказчики при распоряжении правами Российской Федерации на РИД могут отчуждать исключительные права, предоставлять право его использования по лицензионному договору, вносить исключительное право в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества и передавать его в залог, принимать решение о досрочном прекращении действия патента на РИД.

Специнвестконтракт – соглашение между промышленным инвестором и государством.

Специнвестконтракт – соглашение между промышленным инвестором и государством, в котором фиксируются гарантии стабильности налоговых и регуляторных условий и осуществление мер стимулирования деятельности в сфере промышленности. В СПИК также определяются обязательства инвестора в предусмотренный соглашением срок создать (или модернизировать) и освоить производство промышленной продукции.

Различают следующие типы СПИКов: создание или модернизация промышленного производства, внедрение наилучших доступных технологий, освоение производства промышленной продукции, не имеющей аналогов в стране.

Предельный срок СПИКа – срок выхода проекта на операционную прибыль плюс 5 лет, но не более 10 лет

Предельный срок СПИКа – срок выхода проекта на операционную прибыль плюс 5 лет, но не более 10 лет.

Главные выгоды инвестора от заключения СПИК: стабильность налоговых и регуляторных условий бизнеса, а также специальные для участников СПИК федеральные и региональные меры стимулирования.

Оператором по заключению СПИК выступает Фонд развития промышленности Минпромторга России.

Денис Журенков