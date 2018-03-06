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ВМС США наращивают авиацию

07.03.2018 Warspot 74 0
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Истребитель F-35B
Истребитель F-35B приземляется на палубу USS Wasp.
Источник: navyrecognition.com

Американский флот получил ещё одно авианосное судно. Вчера, 5 марта, пресс-служба ВМС США сообщила о том, что эскадрилья Fighter Attack Squadron 121 (VMFA-121), состоящая из истребителей F-35B Lightning II, "прописалась" на десантном транспорте-доке USS Wasp.

Транспорт-док USS Wasp (LHD 1) прибыл в Японию в январе текущего года и стал первым из серии одноимённых судов, модернизированным для работы с истребителями вертикального взлёта и посадки F-35B. Несмотря на то, что официально USS Wasp числится как десантный транспорт-док, после переоборудования по своим возможностям он является аналогом лёгкого авианосца.

США развернули первую эскадрилью F-35B в Японии ещё в прошлом году, но из-за отсутствия совместимых кораблей истребители несли лишь "наземную" службу. С приходом в Японию USS Wasp американский флот получил возможность полноценного использования новых истребителей. В составе Седьмого флота USS Wasp сменил транспорт-док USS Bonhomme Richard (LHD-6), который отправится в США для модернизации.

Истребители-бомбардировщики F-35B первыми среди семейства F-35 получили статус начальной боевой готовности (в сентябре 2015 года) и используются Корпусом морской пехоты США. Ключевая особенность F-35B — возможность вертикального взлёта и посадки, что позволяет использовать их на вертолётоносцах и универсальных десантных кораблях, имеющих лётную палубу.
06.03.2018
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Страны
США
Япония
Продукция
F-35
F-35B
Проекты
Авианосец

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