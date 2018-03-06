Десять сабель



Сторожевой корабль проекта 11356 «Адмирал Григорович» в Черном море.

Источник: Нина Зотина / РИА Новости Сторожевой корабль проекта 11356 «Адмирал Григорович» в Черном море.Источник: Нина Зотина / РИА Новости

Ряд источников сообщил о финализации российско-индийского контракта на поставку четырех фрегатов проекта 11356 (обозначаемых в ВМС Индии как тип Talwar — "сабля"). Ранее ВМС Индии уже было поставлено шесть кораблей этого типа. Портал iz.ru разбирался в возможных параметрах соглашения.

Замена для англичанина

История проекта 11356 начинается в 1997 году с подписания Россией и Индией контракта на поставку трех многоцелевых ракетных фрегатов, стоимостью в $1 млрд. Корабли, в основе которых лежала советская платформа сторожевика проекта 1135 "Буревестник", а точнее его модификация 11351 "Нерей" для морских частей погранвойск, предназначались для замены в составе ВВС Индии устаревших к тому времени фрегатов типа "Нилгири" — модификации британского типа "Линдер".

В исходном варианте ни противолодочный "Буревестник", ни патрульный "Нерей" Нью-Дели не устраивали. Индии требовался современный многоцелевой корабль, способный действовать как в составе авианосной группы, так и самостоятельно. Это предполагало в первую очередь наличие собственного противокорабельного вооружения и во вторую — совершенствование системы ПВО. Так на будущем индийском фрегате прописался ракетный комплекс "Клаб" (экспортная версия системы, позднее получившей известность под отечественным именем "Калибр"), предназначенный для уничтожения надводных и наземных целей, и зенитный ракетный комплекс средней дальности "Штиль".

Кроме того, была усовершенствована архитектура корабля — надстройки и верхнюю часть корпуса перепроектировали в целях снижения радиолокационной заметности.

Головной фрегат, получивший имя "Талвар", был заложен на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге в марте 1999 года, спущен на воду в мае 2000-го и передан заказчику 18 июня 2003-го. Несколько дней спустя ВМС Индии получили и второй фрегат — "Тришул", а весной следующего, 2004 года, последний корабль первой тройки — "Табар".

Вскоре был подписан и второй контракт, исполнять который на сей раз было поручено калининградскому заводу "Янтарь". Заметным отличием "Талваров" второй тройки стал усовершенствованный зенитный ракетный комплекс "Штиль-1", в отличие от предшественника получивший вертикальную подпалубную пусковую установку 3С90Э.1 вместо палубной однобалочной М-22. Это резко повысило скорострельность комплекса — до 1–2 секунд между пусками ракет вместо 10–12 на установке прежнего типа. Кроме того, новые корабли помимо "Клабов" могли нести и сверхзвуковые ракеты типа "Брамос" совместной российско-индийской разработки.

Три фрегата второй серии — "Тег", "Таркаш" и "Триканд" — строились с 2007–2008 по 2012–2013 годы. Несколько возросшая продолжительность постройки и испытаний объяснялась как возросшей сложностью нового оборудования, так и нелучшим состоянием завода "Янтарь".

Сапожник без сапог

Переговоры о возможности дальнейшего строительства "Талваров" для ВМС Индии начались еще во время достройки второй тройки фрегатов, при этом Индия одновременно строила на собственных верфях три корабля типа "Шивалик" (тип 17), созданных с большой оглядкой на проект 11356. Однако "Шивалики", представляющие собой синтез российских и западных технических решений и агрегатов, строились долго и дорого, а их надежность внушала опасения, что делало продолжение российской серии всё более привлекательным решением.

Тем временем серия кораблей этого проекта с некоторыми изменениями была заказана и для ВМФ России. Нужно отметить, что за период с 2000 по 2012 год российский флот получил только один боевой корабль подобного класса — фрегат "Ярослав Мудрый" проекта 1154. Постройка корабля, заложенного еще в 1988 году, была остановлена после распада СССР и возобновлена в 2000-х с ростом военных расходов. Однако устаревающий корабельный состав требовал замены, и флот рассматривал "индийский" проект 11356 как один из основных вариантов.

Его конкурентом был значительно более продвинутый по составу вооружения и оборудования фрегат проекта 22350. Головной корабль этого типа — "Адмирал Горшков" — был заложен в 2006 году, и к 2009 году стало ясно, что ввод его в строй быстрым не будет (в настоящее время, в феврале 2018-го, предполагается, что испытания "Горшкова" завершатся к осени этого года). Итогом стало решение о заказе шести фрегатов проекта 11356, которые, в силу отработанности конструкции, могли быть построены значительно быстрее. Предполагалось, что все шесть кораблей войдут в состав флота в 2015–2016 годах.

Первая тройка фрегатов для ВМФ России — "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", заложенная в 2010–2012 годах, была сдана флоту в 2016–2017 годах, при этом "техническое лицо" проекта менялось уже в ходе постройки кораблей, что привело к задержкам. Ввод второй тройки, получившей имена "Адмирал Бутаков", "Адмирал Истомин" и "Адмирал Корнилов", планировавшийся с учетом всех задержек на 2017–2018 годы, в итоге не состоялся по политическим причинам.

Крымский кризис 2014 года и последовавшие за ним события привели к разрыву военно-технических связей России и Украины, прекратившей поставки в РФ корабельных газовых турбин, которыми, в частности, оснащались фрегаты проекта 11356.

Корабль проекта 11356 "Адмирал Григорович". Источник: РИА Новости/Василий Батанов

Результатом стал серьезный сдвиг сроков ввода кораблей "вправо" — двигатели украинской сборки нужно было чем-то заменять. Возможность замены появилась с запуском в Рыбинске испытательных стендов для газотурбинных энергетических установок, что позволило наладить их финальную сборку и испытания в России. Вместе с тем ясных комментариев о судьбе второй российской тройки пока так и не поступало, а собственником кораблей по-прежнему является Минобороны России. При этом нужно отметить, что для достройки этих кораблей с украинскими двигателями на экспорт препятствий нет — достаточно обеспечить формальную передачу энергетических установок не России, а Индии.

История с продолжением

В настоящее время обстановка, если верить имеющейся информации, выглядит следующим образом. Предположительно подписанный между Россией и Индией контракт стоимостью в $3 млрд предполагает передачу Индии четырех кораблей ценой 750 млн каждый. Два из них должны быть построены на заводе "Янтарь", два — в Индии, при этом в стоимость контракта, предположительно, входит модернизация мощностей верфи Goa Shipyard Ltd, на которой будет строиться вторая пара. Более мощные индийские верфи — Garden Reach Shipbuilders&engineers в Колкате и Mazagon Dock в Мумбае — будут заняты строительством фрегатов проекта 17А (усовершенствованного и увеличенного в размерах преемника "Шиваликов"). Первый корабль должен быть передан заказчику в начале 2022 года. Изменения в "техническом лице" проекта по сравнению с предшественниками пока неизвестны.

Вместе с тем в январе 2018 года заместитель министра обороны России Юрий Борисов сообщил, что три корабля проекта 11356, ранее заказанные для ВМФ России, всё же будут достроены, но уже с использованием российских энергетических установок.

Исходя из этого, наиболее вероятным вариантом развития событий выглядит закладка для Индии двух новых корпусов на "Янтаре", а затем в Гоа, учитывая, что достройка любых двух единиц из трех уже строящихся могла бы быть завершена максимум в течение 1,5–2 лет, а не контрактных четырех. Под вопросом остается оснащение перспективных кораблей, которое очевидно изменится, даже если предположить, что треть стоимости контракта уйдет на модернизацию верфи. Из наиболее вероятных изменений можно предположить, в частности, оснащение их новейшими зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами "Панцирь-М" вместо установленных на предшественниках "Каштанов".

Будет ли этот заказ последним? Ответ на этот вопрос зависит от того, как Индия справится с весьма амбициозной программой строительства фрегатов проекта 17А. Вероятность нового заказа прямо пропорциональна сложности этого проекта, включающей и технические, и политические риски. А их немало.

Илья Крамник