«Скунс», «Наташа» и «Пупсик»: россияне предлагают названия для ракет
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Владимир Путин.
Источник: ИТАР-ТАСС / Артем Коротаев
Минобороны рассказало о конкурсе на названия для новых вооружений
Президент России Владимир Путин посвятил более двух третей хронометража своего ежегодного послания Федеральному собранию обороне и представлению новейших российских вооружений. Некоторые виды оружия, которые презентовал российский лидер, все еще остаются безымянными, и президент в своей речи обратился к интересующимся военной техникой россиянам с призывом предложить свои варианты названий.
Так, пока что не имеют наименования подводные беспилотники межконтинентальной дальности с ядерной энергетической установкой, крылатая ракета неограниченной дальности, оснащенная аналогичной установкой, а также новейшие российские боевые лазерные комплексы.
На призыв Путина придумать свои варианты названий для этих вооружений охотно откликнулись как пользователи социальных сетей, так и некоторые политики.
Не только россияне
Минобороны 1 марта запустило на своем официальном сайте специальный сервис по приему предложений с названиями для новейших вооружений. На первом этапе голосования, срок которого ведомство не уточнило, будет проводиться отбор лучших предложений, после чего министерство запустит голосование, с помощью которого пользователи смогут выбрать лучший среди отобранных вариантов.
Как рассказали "Газете.Ru" в Минобороны, менее чем за сутки после запуска сервиса в ведомство поступило более 63 тыс. предложений. В среднем посетители сайта министерства отправляют около трех тыс. предложений в час.
"Примечательно, что предложения поступают не только от жителей России: около 20% вариантов названий пришло от интернет-пользователей из стран СНГ, еще порядка 10% - от жителей ближнего и дальнего зарубежья", - рассказали в Минобороны.
Варианты уже поступивших предложений ведомство не озвучило, однако некоторые пользователи рассказали, какие названия отправили через сервис ведомства, в соцсетях. Так, один из них предложил назвать крылатую ракету "Кандидатом от народа", вдохновившись слоганом предвыборной кампании представителя КПРФ Павла Грудинина.
Среди других названий для новейших вооружений, предложенных пользователями соцсетей: "Любовь" ("из России с любовью"), "Гарант" ("как гарантия мира на земле"), "Вовочка", "Санкция", "Скунс", "Пупсик", "За пацанов", "Вишенка", "Чебурашка", "Светлячок", "Карасик", "Капитошка", а также "Наташа".
"Когда заграницу приезжаешь для иностранцев мы все Наташи, вот пусть будет "Наташа", - объяснила предложившая это название пользовательница твиттера (орфография, пунктуация и стилистика автора сохранены).
Предложения от политиков
Из политиков одним из первых на призыв Путина откликнулся глава Чечни Рамзан Кадыров. На следующий день после послания президента он предложил в своем телеграм-канале назвать новую российскую крылатую ракету "Пальмирой" в честь погибших в Сирии российских военных.
"Я хочу предложить свой вариант. Ракету надо назвать в честь наших ребят, погибших в Сирии.
В честь летчика, героя России Романа Филипова, который взорвал себя, окруженный боевиками, со словами: "Это вам за пацанов". В честь старшего лейтенанта Александра Прохоренко, который вызвал огонь на себя, после того как был обнаружен террористами и окружен. В честь подполковника Олега Пешкова, чей самолет был сбит ВВС Турции. И других ребят", - написал чеченский лидер.
Он отметил, что все перечисленные люди являются героями, которые старались "сохранить мир, сохранить чудо". "Чудо" - один из вариантов переводов названия сирийского города Пальмира. Победа России в Пальмире стала решающим моментом в сражении с запрещенной террористической группировкой "Исламское государство". Да и наш президент родом из Санкт-Петербурга, этот город называют "Северной Пальмирой", - написал Кадыров, отметив, что "название "Пальмира" для ракеты хранит в себе имена всех тех, кто не щадя жизни своей боролся со злом".
Идею главы Чечни поддержала депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она также предложила свои варианты названий для боевого лазерного комплекса и подводного беспилотника.
"Я предлагаю дать название "Крым" боевому лазерному комплексу, а беспилотному подводному аппарату - название "Севастополь" (в память об историческом событии воссоединения Русских земель современного периода)", - написала она на своей странице в "ВКонтакте".
Также свои варианты названий предложил первый вице-спикер Совета Федерации Николай Федоров. "Предлагаю два названия. Первое - "Американская мечта". Второе связано с широко известным пушным зверем. Это "Песец". Кстати, заметьте, два названия образуют словосочетание", - пошутил Федоров в разговоре с "Коммерсантом".
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил назвать новые виды оружия "Муромцем" и "Добрыней", в честь русских богатырей, "охранявших Русь". Помощник президента Владислав Сурков предложил назвать крылатую ракету "Гиви" - такой позывной был у командира одного из подразделений ополченцев Донбасса Михаила Толстых, погибшего в феврале прошлого года.
Отдел "Армия"
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05.03.2018
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