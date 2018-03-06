Новая проблема F-35. Кто царапает "стелс"-покрытие?



Истребитель F-35.

Источник: Фейсбук Истребитель F-35.Источник: Фейсбук

Глава департамента Пентагона по вопросам совместных программ (по реализации проекта F-35) вице-адмирал Мэт Уинтер заявил о нерешённых проблемах с дефектами в производственной линии новейших американских истребителей. Заявлено, что скорость производства истребителей F-35 выросла настолько, что в компании не успевают справляться с новыми и новыми обнаруживаемыми дефектами.

В частности, речь зашла о проблемах, выявляемых при реализации стелс-технологий.

Речь в первую очередь идёт о том, что при сборке самолёта часто нарушается целостность стелс-покрытия. Мэт Уинтер отметил, что "появляются трещины и царапины". По его словам, стелс-покрытие нарушает и процесс сверления на участках планера. После этого производитель не всегда восстанавливает покрытие, требуемое по технологическим условиям. Если восстановление идёт, то роботизированное распыление "стелс-материала" приводит в неравномерности его конечном распределения - вокруг царапин и конструктивных отверствий могут появляться двойные слои, что тоже противоречит технологическим нормам.

Представитель компании производителя (Локхид Мартин) Джефф Бабионе отмечает, что рост объёмов производства F-35 и тот факт, что при растущих объёмах выявляется немалое число дефектов, является проблемой для компании. В частности, отмечается, что в компании делают всё, чтобы производство ни на шаг не отходило от технологии. Бабионе утверждает, что число таких дефектов при производстве уже удалось снизить.