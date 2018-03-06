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Новая проблема F-35. Кто царапает "стелс"-покрытие?

07.03.2018 Военное обозрение 79 0
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F-35
Истребитель F-35.
Источник: Фейсбук

Глава департамента Пентагона по вопросам совместных программ (по реализации проекта F-35) вице-адмирал Мэт Уинтер заявил о нерешённых проблемах с дефектами в производственной линии новейших американских истребителей. Заявлено, что скорость производства истребителей F-35 выросла настолько, что в компании не успевают справляться с новыми и новыми обнаруживаемыми дефектами.

В частности, речь зашла о проблемах, выявляемых при реализации стелс-технологий.

Речь в первую очередь идёт о том, что при сборке самолёта часто нарушается целостность стелс-покрытия. Мэт Уинтер отметил, что "появляются трещины и царапины". По его словам, стелс-покрытие нарушает и процесс сверления на участках планера. После этого производитель не всегда восстанавливает покрытие, требуемое по технологическим условиям. Если восстановление идёт, то роботизированное распыление "стелс-материала" приводит в неравномерности его конечном распределения - вокруг царапин и конструктивных отверствий могут появляться двойные слои, что тоже противоречит технологическим нормам.

Представитель компании производителя (Локхид Мартин) Джефф Бабионе отмечает, что рост объёмов производства F-35 и тот факт, что при растущих объёмах выявляется немалое число дефектов, является проблемой для компании. В частности, отмечается, что в компании делают всё, чтобы производство ни на шаг не отходило от технологии. Бабионе утверждает, что число таких дефектов при производстве уже удалось снизить.
06.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Робот

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