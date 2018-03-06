ВМС Японии задумались над приобретением нефтяного танкера
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Командование японского флота планирует приобрести свой первый танкер для перевозки нефтепродуктов, передает ТАСС сообщение агентства "Рейтер".
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По данным агентства, "нефтепродукты будет доставляться на Окинаву (юг страны), где японские ВМС в акватории Восточно-Китайского моря пытаются сдерживать стремительно нарастающую активность Китая".
Отмечается, что военно-морским силам необходимо судно, "способное перевозить до 300 тыс. баррелей топлива для удовлетворения нужд по заправке своих боевых и патрульных кораблей в этом регионе".
Как пояснил источник агентства, "необходимость приобретения нефтяного танкера обусловлена тем, что в настоящее время кораблям для дозаправки приходится возвращаться на юго-западный остров Кюсю, что занимает слишком много времени".
Предполагаемая стоимость судна – "несколько десятков миллиардов иен" (несколько сотен миллионов долларов). Более точную сумму источник назвать затруднился.
Напомним, отношения между Пекином и Токио остаются натянутыми на фоне территориального спора вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао), который разгорелся в сентябре 2012-го после покупки японскими властями этих островов у частных владельцев. После этой сделки в КНР прошли массовые антияпонские демонстрации, сопровождавшиеся погромами.
В последнее время китайские военные корабли регулярно совершают демонстративные заходы в прибрежную зону спорных островов.
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06.03.2018
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