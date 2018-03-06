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В Токио обеспокоены ростом военного бюджета Китая

07.03.2018 Военное обозрение 60 0
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Министр обороны Японии Ицунори Онодэра выразил озабоченность ростом военных расходов в Китае и отсутствием прозрачности в этом вопросе, передает ТАСС.

ttp://www.globallookpress.com

За крупным увеличением военных расходов Китая – стоит широкомасштабное и стремительное наращивание потенциала вооруженных сил, активное продвижение в океан. Все это сопровождается непрозрачностью и вызывает сильную озабоченность в международном сообществе и в нашем регионе, включая Японию,

сказал Онодэра на пресс-конференции.

По его словам, "есть также указания на то, что официально объявленные оборонные расходы – не более чем часть военного бюджета Китая".

Мы будем и впредь оказывать на него воздействие в сотрудничестве с заинтересованными странами, добиваясь от Китая повышения прозрачности и выполнения правил международного поведения,

добавил министр.

Напомним, в понедельник премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сообщил на сессии Всекитайского собрания, что Пекин в текущем году увеличил ассигнования на оборону на 8,1% по сравнению с прошлым годом. Военные расходы составят 1,1 трлн. юаней ($175 млрд). По этому показателю КНР находится на втором месте в мире после Соединенных Штатов.
06.03.2018
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Страны
Китай
Япония

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