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Эрдоган: Турция не откажется от С-400 даже под угрозой санкций

07.03.2018 Военное обозрение 125 0
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Президент Турции Тайип Эрдоган. Архивное фото
Президент Турции Тайип Эрдоган. Архивное фото.
Источник: © AFP 2017 / Adem Altan

Турция не станет отказываться от закупки у России зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф" даже с учетом возможных санкций со стороны США, заявил президент республики Тайип Эрдоган.

Вы ничего не говорили в адрес Греции (по закупке систем С-300 у России), говорили, что не позволите Турции приобрести С-400, называли соглашение с Россией ошибкой. Вы также говорили, что можете ввести санкции. Мы не собираемся перед вами отчитываться

– передает слова Эрдогана ТАСС.

Он добавил, что Анкара пойдет для достижения своих целей "по правильному пути" и без каких-либо уступок.

В конце февраля турецкие СМИ сообщили, что американские власти призвали Турцию отказаться от покупки зенитно-ракетных комплексов С-400 у России, иначе против Анкары могут быть введены санкции. Перед этим министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не приемлет язык угроз в связи с покупкой С-400.
06.03.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Греция
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США
Турция
Продукция
С-300
С-400 Триумф
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Эрдоган Реджеп

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