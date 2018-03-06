Эрдоган: Турция не откажется от С-400 даже под угрозой санкций



Президент Турции Тайип Эрдоган. Архивное фото.

Источник: © AFP 2017 / Adem Altan Президент Турции Тайип Эрдоган. Архивное фото.Источник: © AFP 2017 / Adem Altan

Турция не станет отказываться от закупки у России зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф" даже с учетом возможных санкций со стороны США, заявил президент республики Тайип Эрдоган.

Вы ничего не говорили в адрес Греции (по закупке систем С-300 у России), говорили, что не позволите Турции приобрести С-400, называли соглашение с Россией ошибкой. Вы также говорили, что можете ввести санкции. Мы не собираемся перед вами отчитываться

– передает слова Эрдогана ТАСС.

Он добавил, что Анкара пойдет для достижения своих целей "по правильному пути" и без каких-либо уступок.

В конце февраля турецкие СМИ сообщили, что американские власти призвали Турцию отказаться от покупки зенитно-ракетных комплексов С-400 у России, иначе против Анкары могут быть введены санкции. Перед этим министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не приемлет язык угроз в связи с покупкой С-400.