За разработками вооружений стоят талантливые рабочие, заявил Путин



Президент РФ Владимир Путин во время участия в VI Всероссийском форуме рабочей молодежи. 6 марта 2018.

Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин Президент РФ Владимир Путин во время участия в VI Всероссийском форуме рабочей молодежи. 6 марта 2018.Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 6 мар - РИА Новости. За передовыми разработками в сфере обороны стоят талантливые рабочие, которые работают без саморекламы и с полной отдачей, заявил президент РФ Владимир Путин.

В своем выступлении на Всероссийском форуме рабочей молодежи глава государства отметил, что поступление на службу новых видов вооружения, это результат работы ученых, конструкторов, инженеров.

"И если обратили внимание, сказал - талантливых рабочих, которые увлечены своим делом и которые из года в год спокойно, без всякой саморекламы, но с полной отдачей сил и, самое главное, эффективно выполняют свою работу и добиваются выдающихся результатов", - заявил Путин.

Президент рассказал, что не вычеркнул ни одной фамилии создателей техники в длинном списке для поощрения.

"Вы знаете, когда по одной из систем закончилась работа, я попросил главного конструктора принести мне список людей, которых нужно наградить за результаты. Он мне принес через некоторое время. Но что это за список? Он меня удивил. Это убористым шрифтом названия предприятий на трех-четырех листах. На мой вопрос: "Что ты принес?". Он ответил: "Если мы хотя бы одного участника вычеркнем, изделия бы не было", - поделился историей президент.

"Даже для меня это было внутренним открытием. Я, честно говоря, даже был немного ошарашен. Даже у меня пришло осознание того, насколько глубоко и мощно у нас развернута эта работа", - признался он.

По его словам, люди, которые даже не знали, над чем работают, сделали все качественно.

"Это не просто названия предприятий - за каждым из этих названий люди, десятки тысяч работающих. Причем во многих случаях люди даже не знали, что они делают в конечном итоге, что будет в финале, что получится в результате финальной сборки, но каждый на своем месте ясно, точно понимал, что ему надо сделать качественно, и сделал", - добавил Путин.