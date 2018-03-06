Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

За разработками вооружений стоят талантливые рабочие, заявил Путин

07.03.2018 РИА Новости 105 0
0
Понравилась новость?
 0
Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин во время участия в VI Всероссийском форуме рабочей молодежи. 6 марта 2018.
Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 6 мар - РИА Новости. За передовыми разработками в сфере обороны стоят талантливые рабочие, которые работают без саморекламы и с полной отдачей, заявил президент РФ Владимир Путин.

В своем выступлении на Всероссийском форуме рабочей молодежи глава государства отметил, что поступление на службу новых видов вооружения, это результат работы ученых, конструкторов, инженеров.

"И если обратили внимание, сказал - талантливых рабочих, которые увлечены своим делом и которые из года в год спокойно, без всякой саморекламы, но с полной отдачей сил и, самое главное, эффективно выполняют свою работу и добиваются выдающихся результатов", - заявил Путин.

Президент рассказал, что не вычеркнул ни одной фамилии создателей техники в длинном списке для поощрения.

"Вы знаете, когда по одной из систем закончилась работа, я попросил главного конструктора принести мне список людей, которых нужно наградить за результаты. Он мне принес через некоторое время. Но что это за список? Он меня удивил. Это убористым шрифтом названия предприятий на трех-четырех листах. На мой вопрос: "Что ты принес?". Он ответил: "Если мы хотя бы одного участника вычеркнем, изделия бы не было", - поделился историей президент.

"Даже для меня это было внутренним открытием. Я, честно говоря, даже был немного ошарашен. Даже у меня пришло осознание того, насколько глубоко и мощно у нас развернута эта работа", - признался он.

По его словам, люди, которые даже не знали, над чем работают, сделали все качественно.

"Это не просто названия предприятий - за каждым из этих названий люди, десятки тысяч работающих. Причем во многих случаях люди даже не знали, что они делают в конечном итоге, что будет в финале, что получится в результате финальной сборки, но каждый на своем месте ясно, точно понимал, что ему надо сделать качественно, и сделал", - добавил Путин.
06.03.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.03 02:37
  • 11
Корабль "Маршал Шапошников" усилят ударным ракетным оружием
  • 07.03 02:22
  • 2
"Кинжальный" огонь
  • 07.03 00:58
  • 71
Конструктор рассказал о "сложностях" с российской ЗРС С-500
  • 07.03 00:14
  • 1
SpaceX отложила запуск Falcon 9 из-за проведения дополнительных тестов
  • 06.03 23:38
  • 14
Танковые школы. Почему украинский "Оплот" лучше российского Т-90
  • 06.03 22:17
  • 25
Почему высококвалифицированные кадры уезжают из России и как их вернуть?
  • 06.03 22:06
  • 8
Российский ПТРК "Корнет" превосходит американский Javelin
  • 06.03 21:50
  • 3
Новый арсенал России – предупреждение Западу от Путина
  • 06.03 21:39
  • 6
Видео: на что способны титановые пули
  • 06.03 21:13
  • 2
Четыре мифа вокруг ракетно-ядерного послания Путина
  • 06.03 21:06
  • 12
Кинжальный удар "Искандера"
  • 06.03 21:00
  • 6364
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 06.03 20:38
  • 9
"Теперь мы летаем, чтобы осваивать"
  • 06.03 20:32
  • 26
Песков: компьютерная графика применялась в послании Путина из-за секретности разработок
  • 06.03 19:31
  • 12
Оборонное предприятие в Брянске начнет производство микроэлектроники для гражданских целей
другие обсуждаемые темы