Поиск и спасение. AW-139 заменили Ми-171



AW-139 ВВС Пакистана.

Источник: militaryparitet.com AW-139 ВВС Пакистана.Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 6 мар. 2018 – ВВС Пакистана сформировали эскадрилью № 88 по поиску и спасению, оснащенную вертолетами AW-139 производства Agusta Westland, сообщает thenews.com.pk 3 марта.

С принятием на вооружение этого современного вертолета эскадрилья поиска и спасения переименована в "No 88 Combat Support Squadron" и "Advanced Helicopter Training School". Чтобы отметить это знаменательное событие в истории ВВС была проведена торжественная церемония на базе Шахбаз (Якобабад), где главным действующим лицом был начальник штаба ВВС маршал Сухаил Аман.

"ВВС после углубленного анализа платформ поиска и спасания, доступных во всем мире, выбрали AW-139 как наиболее эффективное решение своих требований. Современная машина станет вехой в модернизации и расширении возможностей нашей авиации. Такие возможности не может предоставить никакая другая машина", сказал маршал.

Вертолеты AW-139 значительно повысили возможности эскадрильи, ранее укомплектованной Ми-171 российского производства. Будучи пионерской эскадрильей вертолетов AW-139 это формирование станет центромм обучения молодых пилотов на эти вертолеты.