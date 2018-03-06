Поиск и спасение. AW-139 заменили Ми-171
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AW-139 ВВС Пакистана.
Источник: militaryparitet.com
"Военный Паритет", 6 мар. 2018 – ВВС Пакистана сформировали эскадрилью № 88 по поиску и спасению, оснащенную вертолетами AW-139 производства Agusta Westland, сообщает thenews.com.pk 3 марта.
С принятием на вооружение этого современного вертолета эскадрилья поиска и спасения переименована в "No 88 Combat Support Squadron" и "Advanced Helicopter Training School". Чтобы отметить это знаменательное событие в истории ВВС была проведена торжественная церемония на базе Шахбаз (Якобабад), где главным действующим лицом был начальник штаба ВВС маршал Сухаил Аман.
"ВВС после углубленного анализа платформ поиска и спасания, доступных во всем мире, выбрали AW-139 как наиболее эффективное решение своих требований. Современная машина станет вехой в модернизации и расширении возможностей нашей авиации. Такие возможности не может предоставить никакая другая машина", сказал маршал.
Вертолеты AW-139 значительно повысили возможности эскадрильи, ранее укомплектованной Ми-171 российского производства. Будучи пионерской эскадрильей вертолетов AW-139 это формирование станет центромм обучения молодых пилотов на эти вертолеты.
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06.03.2018
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