"Запах пороха становится явственнее" - китайский аналитик



НОАК.

Источник: militaryparitet.com НОАК.Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 6 мар. 2018 – В этом году оборонный бюджет КНР вырастет на 8,1% и достигнет 1,1 трлн юаней (173,4 млрд долл США), сообщает defensenews.com 5 марта.

Военный бюджет США составляет 716 млрд долл, Китай занимает второе место в мире. "Мы будем придерживаться китайского пути в укреплении наших вооруженных сил, наращивать все аспекты военной подготовки и готовности к войне. Мы будем твердо и решительно защищать национальный суверенитет, безопасность и наши интересы", заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в зале, где находились 3000 делегатов Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Китай обладает крупнейшими по численности личного состава вооруженными силами в мире, но Кецян заявил, что будет сокращено еще 300 тыс военнослужащих с тем чтобы довести численность до около 2 млн человек. Расходы Китая на оборону в ВВП меньше, чем у других крупных стран, заявил депутат Чжан Есуй. Их доля составляет всего 1,3%, объем ВВП составляет 82,7 трлн юаней.

Китай добивается быстрого прогресса в таких областях как военная авиация, ВМС, ПРО и противоспутниковый потенциал. В апреле прошлого года был спущен на воду второй авианосец, полностью построенный на китайской верфи на основе проекта украинского корабля "Варяг". Строятся АПЛ Тип 093В, оснащенных ПКР – эти субмарины лишь ненамного уступают американским "Лос-Анжелес". Авангардным проектом Китая является ракетный эсминец Тип 055. Большое количество таких кораблей и лодок может изменить баланс сил в Тихоокеанском регионе, где доминируют ВМС США, военное присутствие расширяют такие региональные соперники как Япония и Индия. Уже сегодня китайский флот имеет больше кораблей, оснащенных ПКР, чем американский, к тому же большей дальности. ВМС Китая полагаются на количественное превосходство, чтобы увеличить свое влияние в регионе.

В области военной авиации Китай принял на вооружение стелс-истребители J-20 и транспортные самолеты Y-20, не менее впечатляющи успехи в ракетном оружии – создана БР DF-21D для уничтожения авианосцев, появилась ракета воздушного боя с дальностью стрельбы около 400 км, которая может быть использована для поражения американских самолетов ДРЛО и воздушных танкеров. В феврале Китай сообщил, что успешно испытал противоракету – в 2007 году в ходе эксперимента был сбит отработанный китайский спутник.

Полковник в отставке, военный аналитик Юэ Ган заявил, что "США наряду с угрозой терроризма записали в свои противники Россию и Китай". Хотя Китай не хочет, чтобы его воспринимали как союзника России, возникло соперничество крупных держав. "Запах пороха становится все явственнее", заявил китайский аналитик.