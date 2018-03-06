Названо главное преимущество российского колесного танка



БТР "Бумеранг".

Источник: rg.ru БТР "Бумеранг".Источник: rg.ru

Колесный танк на базе перспективной унифицированной бронированной платформы "Бумеранг" сможет решать антитеррористические задачи эффективнее и быстрее, чем существующие гусеничные машины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя "Военно-промышленной компании" Сергея Суворова.

"В условиях современных вялотекущих военных конфликтов и антитеррористических операций мобильный колесный танк сможет быстро обеспечить сосредоточение усилий на том или ином направлении, обеспечивая эффективную огневую поддержку контртеррористических подразделений, нежели громоздкие гусеничные машины", — сказал Суворов.

Вместе с этим колесный танк причиняет меньший ущерб гражданской инфраструктуре, в первую очередь дорогам. Суворов отметил, что на данный момент компания ведет предварительные испытания лишь платформы и только затем приступит к разработке новых машин.

4 марта сообщалось, что в России в ближайшее время будет разработан танк на колесной платформе "Бумеранг". Он имеет колесную формулу 8x8, дистанционно управляемый модуль вооружения и керамическую бронезащиту. В легкой и средней весовой модификации машина может плавать. Впервые "Бумеранги" были продемонстрированы на Параде Победы 9 мая 2015 года.

Под колесным танком подразумеваются некоторые современные пушечные тяжелые бронеавтомобили. Их характеристики в плане огневой мощи в ряде случаев близки к таковым у основных боевых танков.