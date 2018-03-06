Названо главное преимущество российского колесного танка
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БТР "Бумеранг".
Источник: rg.ru
Колесный танк на базе перспективной унифицированной бронированной платформы "Бумеранг" сможет решать антитеррористические задачи эффективнее и быстрее, чем существующие гусеничные машины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя "Военно-промышленной компании" Сергея Суворова.
"В условиях современных вялотекущих военных конфликтов и антитеррористических операций мобильный колесный танк сможет быстро обеспечить сосредоточение усилий на том или ином направлении, обеспечивая эффективную огневую поддержку контртеррористических подразделений, нежели громоздкие гусеничные машины", — сказал Суворов.
Вместе с этим колесный танк причиняет меньший ущерб гражданской инфраструктуре, в первую очередь дорогам. Суворов отметил, что на данный момент компания ведет предварительные испытания лишь платформы и только затем приступит к разработке новых машин.
4 марта сообщалось, что в России в ближайшее время будет разработан танк на колесной платформе "Бумеранг". Он имеет колесную формулу 8x8, дистанционно управляемый модуль вооружения и керамическую бронезащиту. В легкой и средней весовой модификации машина может плавать. Впервые "Бумеранги" были продемонстрированы на Параде Победы 9 мая 2015 года.
Под колесным танком подразумеваются некоторые современные пушечные тяжелые бронеавтомобили. Их характеристики в плане огневой мощи в ряде случаев близки к таковым у основных боевых танков.
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06.03.2018
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