На сайте Минобороны заработал раздел о Московской конференции по безопасности - 2018
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Московская конференция по международной безопасности. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев
В дни проведения конференции на сайте будет вестись онлайн-трансляция мероприятий форума
МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Специальный раздел, посвященный VII Московской конференции по международной безопасности (MCIS-2018), которая пройдет 4-5 апреля, заработал на официальном сайте Минобороны РФ.
"Раздел открывает обращение министра обороны России Cергея Шойгу к участникам и гостям MCIS-2018. В открытом разделе размещены архивы видеодокладов, выступлений, интервью и публикаций участников конференций, проходивших в 2012-2017 годах, а также программа пленарных заседаний и панельных дискуссий в рамках предстоящей MCIS-2018", - сообщили в российском военном ведомстве.
"В ходе подготовки к конференции в специальной рубрике будут регулярно публиковаться выступления руководящего состава Минобороны России, участников конференции и военных экспертов", - рассказали в министерстве.
В дни проведения конференции на сайте будет вестись онлайн-трансляция мероприятий форума. Кроме того, в разделе будут размещаться информационные сообщения, фотогалереи, тезисы и видеоматериалы выступлений участников MCIS-2018.
"Для удобства работы представителей средств массовой информации за две недели до открытия конференции в разделе будет доступна электронная форма аккредитации. Для зарубежной аудитории материалы раздела будут доступны на английском языке", - добавили в Минобороны РФ.
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06.03.2018
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