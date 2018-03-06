В Сирии разбился российский транспортный самолет Ан-26



Транспортный самолет Ан-26.

Источник: rg.ru Транспортный самолет Ан-26.Источник: rg.ru

При посадке на российской военной базе Хмеймим в Сирии потерпел крушение транспортный самолет Ан-26. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Как уточнили в военном ведомстве, огневого воздействия с земли по самолету не зафиксировано. Причиной падения могла стать техническая неисправность воздушного судна.

На борту Ан-26 находились 32 человека. По предварительным данным, все они погибли.