В Сирии разбился российский транспортный самолет Ан-26
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Транспортный самолет Ан-26.
Источник: rg.ru
При посадке на российской военной базе Хмеймим в Сирии потерпел крушение транспортный самолет Ан-26. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Как уточнили в военном ведомстве, огневого воздействия с земли по самолету не зафиксировано. Причиной падения могла стать техническая неисправность воздушного судна.
На борту Ан-26 находились 32 человека. По предварительным данным, все они погибли.
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06.03.2018
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