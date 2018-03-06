Правительство поручит Роскосмосу развивать космическую медицину и энергетику



Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что "у Роскосмоса есть уникальный шанс на рынке гражданской продукции"

ПЕРМЬ, 6 марта. /ТАСС/. Правительство в ближайшее время подготовит поручение Роскосмосу заняться развитием космической медицины и энергетики, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин на военно-промышленной конференции "Диверсификация производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями ОПК".

"У Роскосмоса есть уникальный шанс на рынке гражданской продукции. Я назову эти два направления, которые точно надо начать делать. Поручение правительства будет в ближайшее время, - сказал он. - Это должен быть глобальный серьезный проект космической медицины".

Вторым направлением, по его словам, является космическая энергетика.

Предприятия Роскосмоса, которые занимаются приборостроением, вполне могут выпускать уникальное медицинское оборудование, считает Рогозин. Более того, космическая медицина предполагает возможность использования и нашей орбитальной космической станции для проведения опытов и разработки медикаментов.

Он также добавил, что медицина может использовать уникальные разработки Роскосмоса для обеспечения жизнедеятельности человека в условиях невесомости, в том числе для лечения болезней опорно-двигательного аппарата.

Вице-премьер сообщил, что в Перми планирует посетить предприятия "Искра" и "Протон ПМ", где ознакомится с производством энергетического оборудования.