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Шойгу: представленные Путиным образцы оружия поступят в войска в установленные сроки

07.03.2018 ТАСС 155 0
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник: © Алексей Дружинин/ТАСС

Верховный главнокомандующий высоко оценил работу по укреплению ВС, подчеркнул министр

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Войска получат новейшие системы вооружения, о которых рассказал 1 марта в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин, в установленные сроки.

Об этом заявил во вторник на селекторном совещании в военном ведомстве министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Президент представил ряд новейших наработок оборонно-промышленного комплекса, отметив, что отдельные образцы уже поступили в войска. Особо хочу отметить, что все намеченное будет реализовано в установленные государственными контрактами сроки", - сказал он.

"Верховный главнокомандующий высоко оценил работу по укреплению вооруженных сил, повышению обороноспособности страны. Он подчеркнул, что сегодня Россия располагает современной, компактной и высокотехнологичной армией", - подчеркнул министр обороны РФ.

Министр также отметил важность развертывания современной орбитальной группировки военных спутников. "Президент России не раз подчеркивал, что наши армия и флот должны не только отвечать требованиям сегодняшнего дня, но и быть готовыми к завтрашним способам ведения вооруженной борьбы. Безусловно, решение этой задачи напрямую зависит от наличия современной орбитальной группировки спутников военного назначения", - сказал он на селекторном совещании во вторник.

"Только при поддержке из космоса можно добиться наибольшей эффективности действий вооруженных сил. Поэтому мы уделяем особое внимание данному направлению деятельности", - подчеркнул министр обороны РФ. По словам Шойгу, в ходе совещания будут обсуждаться вопросы изготовления космических аппаратов "Пион-НКС" и "Барс-М".

Он отметил, что в интересах военного ведомства разработкой, изготовлением и модернизацией ракетно-космической техники занимаются Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А. И. Берга и Ракетно-космический центр "Прогресс".

О новом оружии

Путин в послании объявил о разработке и испытаниях новейших систем стратегического оружия, создаваемых в ответ на односторонний выход Вашингтона из Договора по ПРО и практическое развертывание этой системы как на территории США, так и за пределами их национальных границ.

Среди новых разработок новая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, а также беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами.

Глава государства подчеркнул, что растущая военная мощь России - это надежная гарантия мира на планете, а все работы по укреплению обороноспособности страны проводились в рамках действующих соглашений в области контроля над вооружениями.
06.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
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Кинжал ЗРК
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