Шойгу: предприятия ОСК выполняют ряд обязательств перед Минобороны с отставанием
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Судно связи "Иван Хурс" (фото Д. Глухов).
Источник: http://www.nordsy.spb.ru/
В феврале-марте корпорация передала после ремонта атомный стратегический подводный крейсер "Тула" и подлодку "Дмитров", сообщил также министр
МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Предприятия, входящие в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), выполняют с отставанием ряд обязательств перед Министерством обороны, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.
Одним из вопросов совещания стал ход поставок и ремонта в рамках гособоронзаказа 2017 года образцов вооружения и военной техники, предназначенной для ВМФ.
"В феврале-марте Объединенная судостроительная корпорация передала после ремонта атомный стратегический подводный крейсер "Тула" и дизельную подводную лодку "Дмитров". Завершаются испытания корабля связи "Иван Хурс" и судна тылового обеспечения "Эльбрус", - перечислил министр.
"Однако ряд своих обязательств перед министерством обороны предприятия, входящие в акционерное общество "ОСК", выполняют с отставанием", - подчеркнул он.
По словам министра, участники селекторного совещания заслушают, какие меры принимает компания для решения этой проблемы.
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06.03.2018
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