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Шойгу: предприятия ОСК выполняют ряд обязательств перед Минобороны с отставанием

07.03.2018 ТАСС 84 0
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Иван Хурс
Судно связи "Иван Хурс" (фото Д. Глухов).
Источник: http://www.nordsy.spb.ru/

В феврале-марте корпорация передала после ремонта атомный стратегический подводный крейсер "Тула" и подлодку "Дмитров", сообщил также министр

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Предприятия, входящие в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), выполняют с отставанием ряд обязательств перед Министерством обороны, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.

Одним из вопросов совещания стал ход поставок и ремонта в рамках гособоронзаказа 2017 года образцов вооружения и военной техники, предназначенной для ВМФ.

"В феврале-марте Объединенная судостроительная корпорация передала после ремонта атомный стратегический подводный крейсер "Тула" и дизельную подводную лодку "Дмитров". Завершаются испытания корабля связи "Иван Хурс" и судна тылового обеспечения "Эльбрус", - перечислил министр.

"Однако ряд своих обязательств перед министерством обороны предприятия, входящие в акционерное общество "ОСК", выполняют с отставанием", - подчеркнул он.

По словам министра, участники селекторного совещания заслушают, какие меры принимает компания для решения этой проблемы.
06.03.2018
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принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
18280
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Гособоронзаказ

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