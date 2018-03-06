Шойгу: предприятия ОСК выполняют ряд обязательств перед Минобороны с отставанием



Судно связи "Иван Хурс" (фото Д. Глухов).

Источник: http://www.nordsy.spb.ru/ Судно связи "Иван Хурс" (фото Д. Глухов).Источник: http://www.nordsy.spb.ru/

В феврале-марте корпорация передала после ремонта атомный стратегический подводный крейсер "Тула" и подлодку "Дмитров", сообщил также министр

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Предприятия, входящие в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), выполняют с отставанием ряд обязательств перед Министерством обороны, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.

Одним из вопросов совещания стал ход поставок и ремонта в рамках гособоронзаказа 2017 года образцов вооружения и военной техники, предназначенной для ВМФ.

"В феврале-марте Объединенная судостроительная корпорация передала после ремонта атомный стратегический подводный крейсер "Тула" и дизельную подводную лодку "Дмитров". Завершаются испытания корабля связи "Иван Хурс" и судна тылового обеспечения "Эльбрус", - перечислил министр.

"Однако ряд своих обязательств перед министерством обороны предприятия, входящие в акционерное общество "ОСК", выполняют с отставанием", - подчеркнул он.

По словам министра, участники селекторного совещания заслушают, какие меры принимает компания для решения этой проблемы.