Когда ПРО бессильна: гиперзвуковое оружие России и мировые разработки



Авангард. Архивное фото.

Источник: © Минобороны РФ Авангард. Архивное фото.Источник: © Минобороны РФ

Что известно об оружии, способном изменить глобальный баланс сил и подход к стратегическому сдерживанию, — в материале ТАСС

Гиперзвуковое оружие активно разрабатывается как в России, так и в США, Китае и Индии. Однако Россия, как рассказал президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию, — первая в мире страна, принявшее его на вооружение.

Что представляет из себя гиперзвуковое оружие?

Гиперзвуковым считается оружие, способное выполнять управляемый аэродинамический полет (произвольно маневрировать по тангажу, крену и курсу) в атмосфере в течение длительного времени (не менее нескольких минут) со скоростью не менее 5 Мах.

Боевые блоки стратегических ракет также входят в атмосферу с гиперзвуковой скоростью, но падают с этой скоростью по баллистической траектории в неуправляемом полете, а время их атмосферного участка составляет около минуты.

Число Маха, если говорить очень упрощено, показывает во сколько раз летательный аппарат превысил скорость звука. Чтобы установить, с какой скоростью при этом аппарат будет двигаться относительно Земли, нужно знать для какой высоты взято число М, так как скорость звука с высотой падает (она составляет 340 м/с у земли и уже только 300 м/с — на высоте 10 км). Обычно число М для самолетов в качестве максимальной скорости указывается на большой высоте, и логично предположить, что дело также обстоит и для гиперзвукового оружия. Поэтому 5 Махов — 5400 км/ч путевой скорости (скорость аппарата относительно земной поверхности) на высоте 10–11 км.

Какое гиперзвуковое оружие есть у России?

Активно тема разработки в России гиперзвукового оружия начала подниматься еще несколько лет назад. Речь шла как о гиперзвуковой крылатой ракете "Циркон", так и о совместной разработке с Индией гиперзвуковой ракеты "Брамос".

О разработке в РФ гиперзвукового оружия из принципиально новых материалов рассказал заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов в январе 2017 года.

А в декабре того же года председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев заявил, что "в войска поступят новые гиперзвуковые ракеты" в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года. Сенатор также заявлял, что в арсенал ВС РФ уже входят гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Циркон".

В мартовском послании Федеральному собранию России Владимир Путин рассказал о том, что на вооружение страны в декабре 2017 года был поставлен высокоточный гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс "Кинжал". В ходе видеопрезентации комплекса был продемонстрирован тяжелый истребитель перехватчик МиГ-31 с подвешенной к его фюзеляжу необычного вида ракетой.

"Уникальные летно-технические характеристики высокоскоростного самолета-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считанные минуты. При этом ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышаюшей скорость звука в десять раз, еще и осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета", — рассказал Путин, добавив, что такая ракета способна доставлять боезаряды на дальность до 2 тыс. км.

Российский президент также заявил, что находящийся на стадии испытаний перспективный ракетный комплекс "Сармат" можно будет оснастить гиперзвуковыми боеприпасами большой мощности.

"Сармат" — это очень грозное оружие, в силу его характеристик никакие, даже перспективные системы ПРО ему не помеха", — сказал президент.

Еще одно гиперзвуковое оружие России — "Авангард" — ракетный комплекс стратегического назначения с планирующим крылатым блоком. Он способен двигаться в плотных слоях атмосферы со скоростью свыше 20 Мах. Примечательно, что на такой скорости температура на поверхности крылатого блока составляет 1600–2000 °C.

Есть ли такое оружие у США?

Такое оружие в США активно разрабатывается, но на вооружении Вашингтона его еще нет.

По словам директора Управления перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) Стивен Уокера, испытания начнутся в 2019 году.

"Вы увидите много летных испытаний", — сказал Уокер.

Глава DARPA также добавил, что США должны сделать гиперзвуковое оружие своим "национальным приоритетом" и пожаловался на недостаточное финансирование проектов, связанных с разработкой такого оружия.

В рамках программы Prompt Global Strike ("Быстрый глобальный удар") США уже проводили испытания Advanced Hypersonic Weapon (AHW) и Hypersonic Technology Vehicle 2 (HTV-2). Оба — условные аналоги российского "Авангарда". Кроме того, США с 2010 года ведут испытания гиперзвуковой крылатой ракеты X-51A.

Кто еще работает над гиперзвуковым оружием?

В Китае, согласно данным открытых источников, активно ведутся испытания сверхзвукового глайдера DF-ZF (также известен как WU-14). Принцип его работы ставит DF-ZF в один ряд с "Авангардом". Его максимальная скорость почти в два раза ниже, чем у "Авангарда", — около 10 Мах.

В Индии тем временем BraHmos Aerospace ведет разработку "ракеты-бумеранга", способной доставлять боеголовку к цели "на скорости свыше 10 Мах", а затем возвращаться на место пуска или в заданную точку для дальнейшего использования.

Александр Мосесов