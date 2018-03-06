Путин ознакомился с продукцией "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле
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Железнодорожные вагоны в одном из цехов Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил Научно-производственную корпорацию "Уралвагонзавод" (УВЗ) и ознакомился с продукцией предприятия.
Гендиректор УВЗ Александр Потапов продемонстрировал главе российского государства различные модели вагонов, которые выпускает предприятие. В частности, президенту показали вагон-хоппер для перевозки зерна, вагон-хоппер для перевозки агломерата железнорудного и окатышей железнорудных, а также вагон-цистерну для перевозки сжиженного природного газа и этилена.
Потапов рассказал президенту, что вся продукция производится благодаря государственной поддержке.
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06.03.2018
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