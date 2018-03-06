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Путин ознакомился с продукцией "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле

07.03.2018 РИА Новости 82 0
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Железнодорожные вагоны в одном из цехов Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле. Архивное фото
Железнодорожные вагоны в одном из цехов Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил Научно-производственную корпорацию "Уралвагонзавод" (УВЗ) и ознакомился с продукцией предприятия.

Гендиректор УВЗ Александр Потапов продемонстрировал главе российского государства различные модели вагонов, которые выпускает предприятие. В частности, президенту показали вагон-хоппер для перевозки зерна, вагон-хоппер для перевозки агломерата железнорудного и окатышей железнорудных, а также вагон-цистерну для перевозки сжиженного природного газа и этилена.

Потапов рассказал президенту, что вся продукция производится благодаря государственной поддержке.
06.03.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Уралвагонзавод
Персоны
Потапов Александр
Путин Владимир

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