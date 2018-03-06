Путин ознакомился с продукцией "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле



Железнодорожные вагоны в одном из цехов Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын Железнодорожные вагоны в одном из цехов Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил Научно-производственную корпорацию "Уралвагонзавод" (УВЗ) и ознакомился с продукцией предприятия.

Гендиректор УВЗ Александр Потапов продемонстрировал главе российского государства различные модели вагонов, которые выпускает предприятие. В частности, президенту показали вагон-хоппер для перевозки зерна, вагон-хоппер для перевозки агломерата железнорудного и окатышей железнорудных, а также вагон-цистерну для перевозки сжиженного природного газа и этилена.

Потапов рассказал президенту, что вся продукция производится благодаря государственной поддержке.