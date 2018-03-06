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Боевые водолазы Росгвардии испытали новое устройство подводной связи

07.03.2018 РИА Новости 84 0
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Тренировка пловцов-подводников. архивное фото
Тренировка пловцов-подводников. архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

ЩЕЛКОВО (Московская область), 6 мар - РИА Новости. Боевые водолазы Росгвардии успешно испытали перспективные средства подводной связи в ходе практического занятия в подмосковном городе Щелково, сообщил на брифинге начальник управления охраны объектов на акваториях ведомства контр-адмирал Андрей Шатаев.

"Это тактическая связь. Она разработана для водолазных подразделений, пока мы ее только тестируем. Сегодня мы ее очередной раз протестировали - пока результаты положительные", - сказал он.

По словам контр-адмирала, устройства предназначены для связи групп водолазов на небольших глубинах. В загубнике водолаза находится ларингофон, который передаёт колебания голосовых связок под водой.

"Самое главное, что мы чётко должны понимать: водолаз, выходя из воды, должен получать информацию, должен знать как действовать, командир должен руководить действиями группы", - подчеркнул контр-адмирал.
06.03.2018
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