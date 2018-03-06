Шойгу рассказал о разработке и поставке новых вооружений



Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Разработка и поставка в войска новейших систем вооружения, о создании которых объявил президент РФ Владимир Путин, будут осуществлены в запланированные сроки, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

"Президент (в ходе послания Федеральному Собранию - ред.) представил ряд новейших наработок оборонно-промышленного комплекса, отметив, что отдельные образцы уже поступили в войска. Особо хочу отметить, что всё намеченное будет реализовано в установленные государственными контрактами сроки", - сказал Шойгу в ходе селекторного совещания во вторник.

"Верховный главнокомандующий высоко оценил работу по укреплению Вооружённых сил, повышению обороноспособности страны. Он подчеркнул, что сегодня Россия располагает современной, компактной и высокотехнологичной армией", - подчеркнул министр обороны РФ.

Шойгу подчеркнул важность развертывания современной орбитальной группировки военных спутников. "Президент России не раз подчёркивал, что наша армия и флот должны не только отвечать требованиям сегодняшнего дня, но и быть готовыми к завтрашним способам ведения вооружённой борьбы. Безусловно, решение этой задачи напрямую зависит от наличия современной орбитальной группировки спутников военного назначения", - заявил Шойгу.

По его словам, в ходе сегодняшнего совещания будут обсуждаться вопросы изготовления космических аппаратов "Пион-НКС" и "Барс-М".

"Только при поддержке из космоса можно добиться наибольшей эффективности действий Вооружённых сил. Поэтому мы уделяем особое внимание данному направлению деятельности",- подчеркнул министр обороны РФ.

Он отметил, что в интересах военного ведомства разработкой, изготовлением и модернизацией ракетно-космической техники занимаются Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И.Берга и Ракетно-космический центр "Прогресс".