ВКС получат вторую партию вертолетов Ми-28УБ в конце 2018 года
|
|
Учебно-боевой вертолет Ми-28УБ. Архивное фото.
Источник: © Фото : ОАО "Вертолеты России"
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Воздушно-космические силы России в конце 2018 года получат вторую партию новейших учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ, заявили журналистам во вторник в пресс-службе холдинга "Вертолёты России".
"Холдинг "Вертолеты России" начал производство второй партии учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ в интересах Министерства обороны РФ. Сборка ведется на предприятии "Роствертол", машины из этой партии будут переданы заказчику до конца года", - говорится в сообщении.
В компании напомнили, что первая партия Ми-28УБ была передана Минобороны РФ в конце 2017 года. В настоящее время "Роствертол" также производит первую партию модернизированных боевых вертолётов "Ночной охотник" - Ми-28НМ.
Ми-28УБ является учебно-боевой версией вертолета Ми-28Н. Вертолет оснащен интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Применение данного комплекса с использованием цифровой картографической информации позволяет эффективно осуществлять поиск, обнаружение, распознавание и поражение наземных и воздушных целей, определение их координат и выдачу целеуказания другим вертолетам, а также на наземные и воздушные командные пункты.
|
06.03.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
17.01.2018 "Роствертол" завершил поставки в рамках гособоронзаказа за 2017 год
04.01.2018 Впервые в строю: какие новинки поступили на вооружение в 2017 году
11.12.2017 Минобороны получило запланированное на 2017 год количество вертолетов "Ми"
13.11.2017 Ударный "Опустошитель": как создавался "Ночной охотник"
08.11.2017 Минобороны России получит первую партию вертолетов Ми-28УБ в ноябре
20.10.2017 Первые вертолеты Ми-28УБ готовы к передаче Минобороны РФ
20.10.2017 Первая партия Ми-28УБ будет поставлена Минобороны РФ в ноябре
23.08.2017 "Вертолеты России" изготовили первые вертолеты Ми-28УБ для Минобороны РФ