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ВКС получат вторую партию вертолетов Ми-28УБ в конце 2018 года

07.03.2018 РИА Новости 58 0
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Учебно-боевой вертолет Ми-28УБ. Архивное фото
Учебно-боевой вертолет Ми-28УБ. Архивное фото.
Источник: © Фото : ОАО "Вертолеты России"

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Воздушно-космические силы России в конце 2018 года получат вторую партию новейших учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ, заявили журналистам во вторник в пресс-службе холдинга "Вертолёты России".

"Холдинг "Вертолеты России" начал производство второй партии учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ в интересах Министерства обороны РФ. Сборка ведется на предприятии "Роствертол", машины из этой партии будут переданы заказчику до конца года", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что первая партия Ми-28УБ была передана Минобороны РФ в конце 2017 года. В настоящее время "Роствертол" также производит первую партию модернизированных боевых вертолётов "Ночной охотник" - Ми-28НМ.

Ми-28УБ является учебно-боевой версией вертолета Ми-28Н. Вертолет оснащен интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Применение данного комплекса с использованием цифровой картографической информации позволяет эффективно осуществлять поиск, обнаружение, распознавание и поражение наземных и воздушных целей, определение их координат и выдачу целеуказания другим вертолетам, а также на наземные и воздушные командные пункты.
06.03.2018
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Россия
Продукция
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