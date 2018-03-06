Шойгу рассказал об увеличении боевого потенциала Воздушно-десантных войск
|
|
Подразделения Псковского, Тульского и Ивановского соединений ВДВ России подняты по тревоге в рамках совместного стратегического учения Запад-2017.
Источник: © Фото : Минобороны РФ
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Боевой потенциал Воздушно-десантных войск увеличен на 20% после проведения организационно-штатных мероприятий, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
"Разведывательные роты переформатированы в разведывательные батальоны. Образованы отдельные десантно-штурмовой и ремонтно-восстановительный батальоны. Все это позволило увеличить боевой потенциал ВДВ на 20%", - сказал Шойгу на совещании с руководством военного ведомства.
По его словам, в целом за последние два года проведено 16 организационно-штатных мероприятий. В результате в десантных войсках созданы танковые роты, роты беспилотных летательных аппаратов и радиоэлектронной борьбы.
"В текущем году планируем завершить формирование трех танковых батальонов, подразделений радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов", - добавил Шойгу.
Он также подчеркнул, что проверку готовности ВДВ пройдут в ходе стратегического командно-штабного учения "Восток-2018", где будут отработаны вопросы защиты национальных интересов на Дальнем Востоке.
|
06.03.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
12.02.2018 Чем запомнится Singapore Airshow 2018 для России
27.12.2017 Точная ставка
25.12.2017 Бюджет Минобороны РФ на 2018 год составит $46 млрд
25.12.2017 Оружие-2017: какую технику получила армия России
25.12.2017 Надежная защита страны: Россия будет развивать "умную" армию
25.12.2017 Выездная коллегия МО РФ прошла в Балашихе
25.12.2017 Доклад Министра обороны России на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны 22 декабря
20.12.2017 В единой маскировочной расцветке