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ЦАМТО: экспортерам российского ОПК нужно усилить информподдержку

07.03.2018 ЦАМТО 108 0
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LAAD 2017
Экспозиция Рособоронэкспорта на выставке LAAD 2017.
Источник: Илья Кедров / ИТАР-ТАСС

ЦАМТО, 6 марта. США будут использовать любые имеющиеся у них возможности для системного противодействия российскому оружейному экспорту, а также оказания давления и запугивания партнеров РФ по военно-техническому сотрудничеству.

В этих условиях отечественным спецэкспортерам и предприятиям ОПК следует перестроить свою работу с учетом возрастающей недобросовестной конкуренции, заявил "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее Владимир Путин провел заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству, на котором заявил о "беспрецедентном и неприкрытом давлении" на страны, желающие приобрести оружие у России, напоминает агентство.

"США усиливают конкурентное противодействие российскому оружейному экспорту по абсолютно всем направлениям. Именно такая задача сформулирована Белым домом перед посольствами США и резидентурами ЦРУ. Поэтому необходим поиск новых инструментов нейтрализации подобной политики Вашингтона, а также усиление информационной поддержки российской системы ВТС и повышение качества аналитического обеспечения российских спецэкспортеров и предприятий ОПК", – сказал И.Коротченко.

При этом, по его словам, в настоящее время Россия по-прежнему уверенно занимает второе место в мире по объему оружейного экспорта с весомым портфелем заказов, постоянно расширяет географию поставок вооружения и военной техники, что серьезно усиливает международные позиции Москвы и создает возможности для ограничения деструктивного влияния США на международную обстановку.

По словам И.Коротченко, "политика противодействия России в сфере экспорта вооружений оформлена в США как в виде специальной директивы президента Трампа, так и в виде прямых указаний госдепартаменту, ЦРУ и другим американским госструктурам на активное противодействие и срыв российских оружейных контрактов".

"Мы будем сталкиваться с этим постоянно, повсеместно, Вашингтон будет усиливать политическое давление против тех государств и их лидеров, которые являются нашими традиционными партнерами в сфере ВТС, будут развернуты масштабные информационные кампании по дискредитации нашего оружия, наших предприятий ОПК", – добавил И.Коротченко, отметив необходимость "реализации полномасштабного комплекса ответных мероприятий".
06.03.2018
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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир

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