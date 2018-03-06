ЦАМТО: экспортерам российского ОПК нужно усилить информподдержку
|
|
Экспозиция Рособоронэкспорта на выставке LAAD 2017.
Источник: Илья Кедров / ИТАР-ТАСС
ЦАМТО, 6 марта. США будут использовать любые имеющиеся у них возможности для системного противодействия российскому оружейному экспорту, а также оказания давления и запугивания партнеров РФ по военно-техническому сотрудничеству.
В этих условиях отечественным спецэкспортерам и предприятиям ОПК следует перестроить свою работу с учетом возрастающей недобросовестной конкуренции, заявил "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.
Ранее Владимир Путин провел заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству, на котором заявил о "беспрецедентном и неприкрытом давлении" на страны, желающие приобрести оружие у России, напоминает агентство.
"США усиливают конкурентное противодействие российскому оружейному экспорту по абсолютно всем направлениям. Именно такая задача сформулирована Белым домом перед посольствами США и резидентурами ЦРУ. Поэтому необходим поиск новых инструментов нейтрализации подобной политики Вашингтона, а также усиление информационной поддержки российской системы ВТС и повышение качества аналитического обеспечения российских спецэкспортеров и предприятий ОПК", – сказал И.Коротченко.
При этом, по его словам, в настоящее время Россия по-прежнему уверенно занимает второе место в мире по объему оружейного экспорта с весомым портфелем заказов, постоянно расширяет географию поставок вооружения и военной техники, что серьезно усиливает международные позиции Москвы и создает возможности для ограничения деструктивного влияния США на международную обстановку.
По словам И.Коротченко, "политика противодействия России в сфере экспорта вооружений оформлена в США как в виде специальной директивы президента Трампа, так и в виде прямых указаний госдепартаменту, ЦРУ и другим американским госструктурам на активное противодействие и срыв российских оружейных контрактов".
"Мы будем сталкиваться с этим постоянно, повсеместно, Вашингтон будет усиливать политическое давление против тех государств и их лидеров, которые являются нашими традиционными партнерами в сфере ВТС, будут развернуты масштабные информационные кампании по дискредитации нашего оружия, наших предприятий ОПК", – добавил И.Коротченко, отметив необходимость "реализации полномасштабного комплекса ответных мероприятий".
|
06.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
07.03.2018 «Скунс», «Наташа» и «Пупсик»: россияне предлагают названия для ракет
07.03.2018 За разработками вооружений стоят талантливые рабочие, заявил Путин
07.03.2018 Шойгу: представленные Путиным образцы оружия поступят в войска в установленные сроки
07.03.2018 Когда ПРО бессильна: гиперзвуковое оружие России и мировые разработки
07.03.2018 Путин ознакомился с продукцией "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле
07.03.2018 Шойгу рассказал о разработке и поставке новых вооружений
07.03.2018 Загадочное излучение может быть связано с новым ядерным оружием России
07.03.2018 Новые системы Путина — источник загадочной радиоактивности в атмосфере?