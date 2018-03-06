Загадочное излучение может быть связано с новым ядерным оружием России



Элмо смотрит на знак радиационной опасности.

Источник: © flickr.com, Michael Kappel Элмо смотрит на знак радиационной опасности.Источник: © flickr.com, Michael Kappel

Владимир Путин утверждает, что страна провела успешные испытания нового "непобедимого" оружия массового поражения с неограниченной дальнобойностью.

Теперь эти тестовые запуски связывают с загадочным радиоактивным излучением, которое фиксировалось в Скандинавии.

"Оно может происходить от аварий путинских крылатых ракет с ядерными двигателями", - пишет бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт (Carl Bildt) в "Твиттере".

В последний год радиоактивные вещества несколько раз обнаруживались в воздухе Скандинавии и Северной Европы.

Самым загадочным выбросом стал радиоактивный изотоп рутений-106, который в высоких, но безопасных количествах был замечен в сентябре и октябре.

В этом случае ученые смогли утверждать, что источник выброса находится в России - в одном из районов Челябинской области на Урале.

Была создана многонациональная комиссия, которой поручили найти источник выбросов, со стороны Швеции в ней участвуют сотрудники Агентства радиационной безопасности.

"Цель заключается в объективном расследовании того, откуда выбросы могут происходить и что может за этим стоять", - говорит специалист Агентства Ян Юханссон (Jan Johansson).

Кроме того, в Скандинавии наблюдались необъяснимые следы радиоактивного йода.

Неограниченная дальность действия

Эти находки по времени совпали с моментами, когда самолет особого назначения американских ВВС, созданный для обнаружения радиоактивных веществ, "атомный нюхач" (WC-135 Nuke Sniffer), облетал Балтийское море. Таких полетов было несколько с начала 2017 года, самолет стартовал с базы в Великобритании.

"Самолет находится на заранее запланированной вахте. Он выполняет обычные задания по всему миру", - ранее рассказал капитан Роберт Ховард (Robert J. Howard) из пресс-отдела американских ВВС газете "Афтонбладет" (Aftonbladet).

В статье норвежского издания "Индепендент Баренц Обзервер" (The Independent Barents Observer) этот феномен 2017 года сейчас связывают с недавно разработанными дальнобойными ракетами, о которых в прошлый четверг рассказал президент России наряду с другим новым российским оружием массового поражения.

Статьей несколько раз поделился в своем "Твиттере" бывший министр иностранных дел Карл Бильдт (Умеренные), который написал:

"При испытаниях российских крылатых ракет в Арктике могла произойти авария. Это могло стать источником необычного излучения, зафиксированного в Северной Европе".

Russia’s nuclear-powered cruise missile might have crashed during test in Arctic. Could be source of the strange radiation detected in Northern Europe. https://t.co/rf65S6mXQU — Carl Bildt (@carlbildt) 3 марта 2018 г.



Российские дальнобойные ракеты, как утверждается, оборудованы ядерным двигателем, и не имеют конкретных ограничений дальности.

"Никакая оборонная система обороны не сможет противостоять ей. Ракетная защита будет бесполезной", - сказал Владимир Путин, пока на видео демонстрировалось, как снаряды летят в сторону американского континента.

"Тайные испытания"

Владимир Путин, который вскоре, как ожидается, будет избран на четвертый президентский срок, сообщил об успешных испытаниях ракет дальнего радиуса действия.

Но, согласно источникам американской разведки, на которые ссылается Си-Эн-Эн (CNN), испытания, которые засекли США, провалились.

Канал "Фокс Ньюс" (Fox News) также передает, что система не функционирует как надо, ссылаясь на источник в американских властях:

"Несмотря на то, что сегодня утверждает Путин, российские крылатые ракеты с ядерными двигателями находятся еще в стадии разработки и исследования, и недавно одно из испытаний в Арктике потерпело неудачу", - пишет корреспондент Пентагона Лукас Томлинсон (Lucas Tomlinson) в "Твиттере".

U.S. officials say Russia's nuke powered cruise missile not operational yet, still in 'R&D' phase and has crashed recently in testing in the Arctic, despite claims by Putin today. — Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) 1 марта 2018 г.



В издании "Баренц Обзервер" ядерный физик Нильс Бёмер (Nils Bøhmer), который работает в норвежском аналитическом центре "Беллона" (Bellona), говорит, что российские ракеты с ядерным двигателем могли быть причиной определенных радиоактивных выбросов. Он ссылается на похожие испытания ядерного оружия, которые США проводили в 50-х годах.

Об обнаруженном радиоактивном йоде он говорит:

"Это может объясняться тайными испытаниями российских ракет с ядерными двигателями. В связи с коротким периодом полураспада йода-131, который составляет всего восемь дней, наличие этого изотопа в воздухе может объясняться лишь работой реактора. Другие изотопы, вроде цезия-137, имеют период полураспада в 30 лет, и их можно обнаружить в природе еще долго после выброса. Этим можно объяснить, почему был найден лишь йод-131: ведь цезий-137 маскируется выбросами, оставшимися после аварии в Чернобыле".

"Маловероятно"

Шведский ученый и специалист по ядерным взрывам, который не захотел обнародовать свое имя, считает, однако, что остается множество вопросов вокруг теории о провальных испытаниях российских ракет с ядерными двигателями, которые в 2017 году могли вызвать загадочную радиоактивность.

"У русских, конечно, целая история попыток оснастить ядерными двигателями то одно, то другое, но маловероятно, что какое-то испытание в этом случае связано с обнаруженными изотопами".

Исследователь говорит, что замеренный уровень радиоактивного йода слишком мал, чтобы иметь какой-то интересный источник, кроме того, может существовать целый ряд причин его возникновения, например, в сфере промышленности.

Выбросы рутения-106, однако, вызвали "мощный отклик", который по-прежнему смущает международное научное сообщество. Тем не менее как при теоретической утечке, так и при возможной аварии из российской ядерной ракеты выделились бы тогда и другие радиоактивные вещества, таки как радий, барий и различные типы йода.

Йон Гранлунд (John Granlund)

Aftonbladet, Швеция