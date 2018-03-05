Белоруссия делает ставку на высокоточное оружие



Реактивная система залпового огня "Полонез" на 8-й Международной выставке вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске.

Источник: © Sputnik, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк Реактивная система залпового огня "Полонез" на 8-й Международной выставке вооружения и военной техники Milex-2017 в Минске.Источник: © Sputnik, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Главный козырь белорусских вооруженных сил — "Полонез".

Анализ последних конфликтов, столкновений и войн показал, что сегодня в первую очередь необходимо развивать высокоточное оружие. Об этом на торжественном собрании, посвященном столетию вооруженных сил страны, заявил Александр Лукашенко.

"Мир окунулся в омут высокоточного оружия - ракет, которые "залетают в форточку", - сказал белорусский президент. - У нас не было такого опыта. На помощь пришли друзья китайские. Я от имени белорусского народа кланяюсь в пояс и моему другу президенту Китая, и всем тем военным, которые помогли нам в течение полутора лет создать на территории Белоруссии производство высокоточного оружия".

Первым образцом этого оружия, которое поступило на вооружение белорусской армии, стала реактивная система залпового огня (РСЗО) "Полонез". По словам Лукашенко, "эта система превзошла наши ожидания. Она уже сегодня пользуется спросом зарубежных государств. И мы начали производство этого очень дорогостоящего оружия для нескольких государств мира, оснащая и свою армию".

Здесь возникает вопрос: почему технологическим донором при создании "Полонеза" выступил Китай, а не союзная Россия? Ответом можно считать прозвучавшее 13 февраля на заседании Совбеза заявление главы белорусского государства о том, что у руководства России сегодня нет серьезного понимания необходимости укрепления национальных вооруженных сил Белоруссии, Казахстана, Армении, других стран на наиболее опасных направлениях совместной обороны.

Впервые демонстрационные образцы боевых машин "Полонеза" были показаны широкой публике 9 мая 2015 года на военном параде в Минске в честь 70-летия Победы.

То, что это не праздничная показуха, стало ясно 3 ноября 2015 года, когда Лукашенко посетил Завод точной электромеханики в Дзержинском районе. Тогда президенту было доложено о создании в стране собственного центра в составе научного и производственного подразделений, работающего над современными ракетными системами.

Тогдашний глава Госвоенпрома Сергей Гурулев сообщил, что отечественные специалисты планируют в кратчайшие сроки не только создать для "Полонеза" собственную ракету дальностью 200 км, но и разработать боеприпас с существенно более высокими тактико-техническими характеристиками.

Работы шли ускоренными темпами, и уже 16 июня 2016 года состоялись первые боевые пуски ракет "Полонеза" на 200 км - с полигона в Гомельской области через территорию девяти районов страны на полигон в Брестской области. Этим пускам предшествовало успешное завершение государственных испытаний РСЗО 30 мая 2016 года.

А 26 октября 2017 года в Гомельской области были успешно проведены боевые пуски модернизированных ракет "Полонеза".

Как заявил тогда руководивший стрельбами директор Завода точной электромеханики генерал-майор запаса Анатолий Ванькович, это уникальное оружие позволяет поражать цели на дальности 300 км. Модернизированная ракета летит по маршруту на высоте порядка 50 км, пикирует на цель почти вертикально, обладает скоростью около 5 Мах, устойчива к помехам. Средств ПВО/ПРО, способных его поразить, на сегодня в мире нет.

По словам нынешнего председателя Госвоенпрома генерал-майора Олега Двигалева, степень локализации изделий достигает 95%. Это весьма высокий показатель. Стопроцентной локализации достичь очень сложно даже высокоразвитым в промышленном отношении странам.

Элементы "Полонеза" базируются на колесных шасси белорусского производства. На транспортерах Минского завода колесных тягачей МЗКТ-7930 "Астролог" (формула 8x8) размещаются пусковая установка (ПУ) и транспортно-заряжающая машина (ТЗМ). На шасси Минского автозавода МАЗ-6317 (6х6) установлена машина управления огнем.

ПУ "Полонеза" не имеет обычных в таких случаях трубчатых направляющих. Вместо них смонтирована поворотная платформа, на которой крепится опорная рама. Приводы платформы и рамы позволяют производить наведение в горизонтальной и вертикальной плоскости. На опорной раме имеются крепления для стандартных пакетов-модулей с транспортно-пусковыми контейнерами (ТПК).

При заряжании эти модули перегружаются с ТЗМ на ПУ с помощью крана-манипулятора и закрепляются на опорной раме. После запуска ракет модуль с ТПК снимается и отправляется для перезарядки на завод-изготовитель либо утилизируется.

По мнению экспертов, такая технология не только позволяет ускорить перезарядку боевой машины и ее подготовку к новому залпу, что само по себе очень важно. Главное - с одной пусковой установки можно запускать реактивные снаряды и ракеты разных калибров и типов, вплоть до оперативно-тактических боеприпасов.

С большой долей вероятности можно утверждать, что белорусский "Полонез" по своей концепции является аналогом китайского экспортного универсального ракетного комплекса GATTS (General Army Tactical Strike System), способного применять с одной пусковой установки не только реактивные снаряды нескольких типов, но и оперативно-тактические ракеты (ОТР).

В пользу этой версии говорит тот факт, что на выставке "Милэкс-2017" (Milex-2017), состоявшейся в Минске 20-22 мая 2017 года, был представлен новый боеприпас для "Полонеза", являющийся белорусской версией китайской ОТР М20 (экспортный вариант ракеты DF-12) и имеющий максимальную дальность полета 280 км.

Цифра эта установлена с учетом ограничений международного режима контроля ракетных технологий (РКРТ), запрещающего экспорт ракет дальностью свыше 300 км (для DF-12 этот показатель может существенно превышать 400 км).

Благодаря системам спутниковой навигации отклонение М20 от цели составляет около 30 м, мощность боевой части в тротиловом эквиваленте - свыше 500 кг.

В случае же локализации производства М20 в Белоруссии, считает бывший начальник Главного штаба ракетных войск стратегического назначения России генерал-полковник Виктор Есин, дальность ракеты может быть увеличена до 500 км, что соответствует показателям оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" (большего не позволяет режим РКРТ).

Таким образом, уже в ближайшее время Минск может стать обладателем оружия, способного существенно повлиять на военно-стратегическую обстановку в регионе.

Более того, ракеты "Полонез" уже сейчас способны причинить потенциальному противнику неприемлемый ущерб. Например, вывести из строя важнейшие объекты инфраструктуры: плотины, мосты, электростанции, хранилища топлива и химических веществ, а также ключевые гражданские и оборонные предприятия.

Похоже, Лукашенко не собирается довольствоваться ролью пешки в геополитической игре НАТО и России, а намерен получить весомые козыри для отстаивания собственных интересов.

Александр Алесин