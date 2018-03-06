Новые системы Путина — источник загадочной радиоактивности в атмосфере?



Демонстрация испытания российской крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой во время трансляции послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Источник: © Минобороны РФ Демонстрация испытания российской крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой во время трансляции послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.Источник: © Минобороны РФ

Если то, что Россия испытала новые ракеты с ядерной силовой установкой, - правда, могли быть радиоактивные выбросы, считает норвежский эксперт по ядерной безопасности.

Поиграв ядерными мускулами как еще никогда прежде, российский президент в ежегодном послании Федеральному Собранию представил две новых системы доставки боеголовок с ядерной силовой установкой.

Несколько раз за последние несколько лет в Европе, особенно в странах Скандинавии, в атмосфере регистрировались следовые количества радиоактивного йода-131. Национальные ведомства по контролю за радиационной обстановкой не могли отследить источник выбросов, выдвигая широкий спектр предположений - от утечки на производстве изотопов медицинского назначения до утечки из действующего реактора.

В Норвегии и Финляндии радиоактивные изотопы обнаруживали на станциях мониторинга в январе и марте прошлого года, а также в январе и феврале нынешнего. Первое облако радиоактивности в прошлом году было зарегистрировано на станции в Сванховде на норвежско-российской границе на севере, но за две недели оно распространилось почти на всю Европу - до Испании и Франции.

Власти подчеркивали, что концентрации почти неразличимы и не представляют никакой опасности для здоровья населения.

"Ничего подобного ни у кого в мире пока нет"

Посвятив большую часть послания Федеральному Собранию ядерному вооружению, Владимир Путин послал ясный сигнал США. В России разработаны новые ракеты и торпеды, которым нипочем противоракетные щиты и другие средства отражения ядерной атаки.

"Ничего подобного ни у кого в мире пока нет", - сказал Путин во время демонстрации анимации на больших видеоэкранах. В числе представленных Путиным образцов были две системы доставки с ядерной установкой.

О подводном беспилотном аппарате с ядерной энергоустановкой уже было известно, хотя нет никакой информации о том, насколько российские военные конструкторы продвинулись в применении подобных тяжелых дронов.

Испытания в Арктике?

Больший интерес представляет крылатая ракета с ядерным двигателем. Использование атомной энергии сулит значительное увеличение дальности. В видеоанимации Путина была показана ракета, летящая на юг через Атлантику и поворачивающая обратно на север у западного побережья Южной Америки.

В четверг репортер "Фокс Ньюс" (Fox News) Лукас Томлинсон процитировал в "Твиттере" американских чиновников: "Российская крылатая ракета с ядерной силовой установкой пока неработоспособна, находится в фазе разработки, недавно потерпела крушение при испытаниях в Арктике, вопреки сегодняшним заявлениям Путина".

U.S. officials say Russia's nuke powered cruise missile not operational yet, still in 'R&D' phase and has crashed recently in testing in the Arctic, despite claims by Putin today. — Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) 1 марта 2018 г.



На твит Томлинсона дается ссылка в статье "Вашингтон Пост" (Washington Post).

Правда это или нет, проверить затруднительно. Источник, близкий к ВПК, рассказал газете "Ведомости", что радиационная безопасность при испытаниях ракеты была обеспечена: ядерную установку на борту представлял электрический макет.

Такое могло быть при наземных испытаниях, но маловероятно при реальных летных испытаниях.

Рассказывая об успешных испытаниях, Владимир Путин уточнил, что ракета запускалась с ядерной установкой. "В конце 2017 года на Центральном полигоне Российской Федерации состоялся успешный пуск новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой. В ходе полета энергоустановка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги", - сказал он под аплодисменты аудитории.

Вероятные радиоактивные выбросы

По мнению Нильса Бёмера (Nils Bøhmer), ядерного физика из организации "Беллона" (Осло), испытания крылатой ракеты с ядерной силовой установкой могли сопровождаться выбросом изотопов в измеримых концентрациях.

"Если правда, что Россия провела испытания новой ракеты с ядерной установкой, какой-то выброс радиоактивности мог произойти", - сказал он, припомнив наземные испытания реакторов для атомного самолета в США, проводившиеся в 1950-х. Тот проект, по его словам, был свернут из-за высокого выброса радиоактивности из двигателей на полигоне в Айдахо-Фолс.

По его мнению, между таинственным йодом-131 и новой российской ракетой может быть связь: "Объяснением может быть секретное испытание новой российской ракеты на ядерной энергии. Из-за короткого - восемь дней - периода полураспада йода-131 его регистрацию в атмосфере можно объяснить только работой реактора. Другие изотопы, например, цезий-137 с периодом полураспада 30 лет, обнаруживаются в природе долгое время после выброса. Это может объяснить, почему регистрируется только йод-131: цезий-137 маскируется выбросами Чернобыльской аварии".

У крылатой ракеты с компактным реактором, скорее всего, будет частично открытая система охлаждения, позволяющая изотопам поступать в атмосферу на скорости.

"Дегустатор изотопов"

С начала 2017 года американский самолет WC-135, предназначенный для отбора проб воздуха на предмет наличия радиоактивных частиц, несколько раз появлялся на британской авиабазе в Суррее. Отсюда самолет делал вылеты в сторону Норвегии и Балтийского моря для мониторинга уровня радиации, сообщала в феврале прошлого года газета "Индепендент" (Independent).

WC-135 может регистрировать и идентифицировать радиоактивные изотопы, образующиеся при ядерных испытаниях, а также попадающие в атмосферу в результате утечек из ядерных реакторов или других источников.

Хотя Нильс Бёмер соглашается с заверениями властей северных стран, что замеряемый уровень радиации не представляет никакой опасности для здоровья населения, ситуация его беспокоит: "Из истории мы знаем, что когда военные ученые разрабатывают оружие, связанное с ядерными технологиями, соображения безопасности не всегда ставятся на первое место".

"Выбросы радиоактивности могут быть весьма высоки непосредственно в том месте, где испытывается ракета с ядерной силовой установкой, что может создать потенциальную угрозу здоровью местного населения, - сказал он. - Кроме того, Путин сказал, что в России разрабатывается подводный дрон с ядерной энергетической установкой. Информации о техническом устройстве этого дрона очень мало, но можно строить догадки, что и этот атомоход может стать источником радиоактивных выбросов".

Такие выбросы могут стать причиной заражения рыбопромысловых районов Баренцева моря, если там проходят испытания, отметил он.

Первая публикация "Баренц Обзервер" о новом подводном беспилотном аппарате, известном под названием "Статус-6", датируется 2016 годом.

Томас Нильсен (Thomas Nilsen)

The Independent Barents Observer, Норвегия