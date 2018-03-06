Ученые: Новое оружие Путина основано на старых технологиях



Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат" во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Источник: © Минобороны РФ Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат" во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.Источник: © Минобороны РФ

Владимир Путин обратился к нации и похвастался новым оружием России. Но какая часть из него действительно новая? Почти ничего, говорит исследователь Петр Топычканов.

Во время своего ежегодного послания к Федеральному Собранию президент Владимир Путин говорил о больших вложениях в военную сферу. Российские вооруженные силы велики. При этом их до сих пор считали сильно устаревшими. Но сейчас это уже не так, по словам российского президента. И это сообщение сорвало бурю аплодисментов.

"Ни у кого в мире больше нет ничего подобного", - сказал Владимир Путин.

Так он заявил, показав видео, на котором, по словам россиян, демонстрируется тестовый запуск сверхзвуковой ракеты, оборудованной ядерным двигателем. Утверждается, что у этой ракеты - неограниченная дальность действия, а вишенкой на торте стало заявление, что ее нельзя сбить с помощью существующих противоракетных систем.

"Я полагаю, что он сейчас показал это оружие собственной нации в качестве части своей предвыборной кампании. Что заставляет задаться вопросом: а что из этого на самом деле станет приоритетом повестки дня, если его переизберут? Среди российских наблюдателей есть определенные опасения", - написал исследователь Петр Топычканов из Стокгольмского института исследования проблем мира (Sipri) изданию "Ню Текник" (Ny Teknik).

Российское оружие опирается на старые технологии

Другой вопрос, хватит ли у России технологических и экономических сил на создание этих современных видов оружия. По словам Топычканова, технологии у России точно есть - ведь почти все эти новые типы вооружений опираются на разработки времен Советского Союза.

Идея об оружии с ядерным двигателем связана с советскими экспериментами с участием атомных бомбардировщиков. Тяжелые баллистические ракеты "Сармат", конечно, новые, но и в них использовано множество технологий советских времен. Подводный беспилотник на ядерном двигателе, возможно, связан с торпедным проектом T-15. Бустерная система, вероятно, также уходит корнями в проект "Альбатрос".

"Короче говоря, у России есть технологии, которые можно использовать в этих системах. Многие из них имеют советское происхождение. Я не сомневаюсь в том, что Россия в состоянии создать это оружие. Однако, возникает другой вопрос: позволит ли российская экономика содержать такое дорогое, но не самое эффективное и надежное оружие?" - заявил Топычканов.

То, что Россия может пойти в ядерную атаку, маловероятно. Но Топычканов отмечает, что есть два сценария, при которых российская доктрина позволяет использовать ядерное оружие. Во-первых, в качестве ответа на ядерную атаку против России или ее союзника. Масштаб атаки не имеет значения. Во-вторых, страна может использовать ядерное оружие в ответ на неядерную атаку в случае, если она будет угрожать России. Второй сценарий менее ясен.

"Это может оказаться вопросом толкования. Но, как мне кажется, едва ли деятельность НАТО против России или Крыма, который Россия считает своим, приведет к ядерному ответу со стороны России. Однако эту часть российской доктрины все равно необходимо прояснить", - считает Петр Топычканов.

Виктор Огрен (Viktor gren)

Ny Teknik, Швеция