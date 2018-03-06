Путин поздравил Валентину Терешкову с днем рождения



Первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова и президент РФ Владимир Путин.

Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС, архив Первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова и президент РФ Владимир Путин.Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС, архив

Терешкова остается единственной в мире женщиной, совершившей космическую экспедицию в одиночку

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил с днем рождения первую женщину-космонавта, Героя Советского Союза Валентину Терешкову. Текст телеграммы опубликован во вторник на сайте Кремля.

"Сильный, волевой характер, целеустремленность, искреннее желание приносить пользу Отечеству всегда помогали вам быть востребованной в профессии, добиваться успеха на самых сложных, ответственных направлениях работы. И конечно, особо отмечу ваши замечательные личные качества, внимательное отношение к людям и их проблемам. Желаю доброго здоровья и всего наилучшего", - говорится в сообщении.

В 1963 году Терешкова совершила полет на космическом корабле "Восток-6". Она остается единственной в мире женщиной, совершившей космическую экспедицию в одиночку. Терешкова выдержала 48 оборотов вокруг Земли и провела в космосе почти трое суток.

В 2017 году президент Путин наградил Терешкову, являющуюся депутатом Госдумы, орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени за выдающийся вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.