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Путин поздравил Валентину Терешкову с днем рождения

07.03.2018 ТАСС 88 0
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Первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова и президент РФ Владимир Путин
Первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова и президент РФ Владимир Путин.
Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС, архив

Терешкова остается единственной в мире женщиной, совершившей космическую экспедицию в одиночку

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил с днем рождения первую женщину-космонавта, Героя Советского Союза Валентину Терешкову. Текст телеграммы опубликован во вторник на сайте Кремля.

"Сильный, волевой характер, целеустремленность, искреннее желание приносить пользу Отечеству всегда помогали вам быть востребованной в профессии, добиваться успеха на самых сложных, ответственных направлениях работы. И конечно, особо отмечу ваши замечательные личные качества, внимательное отношение к людям и их проблемам. Желаю доброго здоровья и всего наилучшего", - говорится в сообщении.

В 1963 году Терешкова совершила полет на космическом корабле "Восток-6". Она остается единственной в мире женщиной, совершившей космическую экспедицию в одиночку. Терешкова выдержала 48 оборотов вокруг Земли и провела в космосе почти трое суток.

В 2017 году президент Путин наградил Терешкову, являющуюся депутатом Госдумы, орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени за выдающийся вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.
06.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир

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