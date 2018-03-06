Шойгу: недавние организационно-штатные мероприятия повысили боевой потенциал ВДВ на 20%



Военные учения Воздушно-десантных войск (ВДВ). Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко Военные учения Воздушно-десантных войск (ВДВ). Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко

Одним из таких мероприятий стало преобразование разведрот в разведбатальоны

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Проведенные в ВДВ организационно-штатные мероприятия позволили повысить боевой потенциал этих войск на 20%.

Об этом во вторник сообщил на селекторном совещании в военном ведомстве министр обороны РФ генерал армии Серегй Шойгу.

"Разведывательные роты переформатированы в разведывательные батальоны. Образованы отдельные десантно-штурмовой и ремонтно-восстановительный батальоны. Все это позволило увеличить боевой потенциал ВДВ на 20%", - сказал Шойгу.

По его словам, в целом за последние два года проведено 16 организационно-штатных мероприятий. В результате в десантных войсках созданы танковые роты, роты беспилотных летательных аппаратов и радиоэлектронной борьбы. "В текущем году планируем завершить формирование трех танковых батальонов, подразделений радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов", - добавил министр.

Он также подчеркнул, что проверку готовности ВДВ пройдут в ходе стратегических командно-штабных учений "Восток-2018", на которых будут отработаны вопросы защиты национальных интересов на Дальнем Востоке.