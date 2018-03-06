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Вооружения, упомянутые Путиным в послании, не задействуют в учениях ОДКБ

07.03.2018 РИА Новости 97 0
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Испытание авиационного ракетного комплекса Кинжал. Архивное фото
Испытание авиационного ракетного комплекса Кинжал. Архивное фото.
Источник: © Минобороны РФ

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Образцы вооружений, продемонстрированные в ходе недавнего послания президента РФ, не планируется задействовать в предстоящих учениях Организации Договора о коллективной безопасности, заявил на пресс-конференции начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

"Мы проводим учения на конкретных территориях, в конкретных регионах коллективной безопасности, а те типы, образцы вооружения, о которых было сказано в послании, относятся к стратегическому, тем более, ядерному оружию. Конечно, не планируется - это прерогатива совершенно другая", - сказал Сидоров, отвечая на вопрос, не планируется ли в ходе предстоящих учений ОДКБ задействовать образцы, показанные в послании.

Он добавил, что в 2018 году планируется, в частности, провести учения "Боевое братство-2018". Они пройдут на территории Казахстана, Киргизии, РФ и Таджикистана.

Ранее в послании Федеральному собранию Путин заявил, что Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, несмотря на создание высокоточного стратегического вооружения. В послании он рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение РФ. Президент сообщил, что в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей".
06.03.2018
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принадлежат РИА Новости
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