Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Модернизация гальванического производства "Роствертола" завершится во II квартале 2018 года

07.03.2018 ЦАМТО 57 0
0
Понравилась новость?
 0
Вертолет Ми-26Т2
Первый серийный транспортный вертолет Ми-26Т2, построенный на ОАО "Роствертол" для Алжира, в первом висении. Ростов-на-Дону, 25.12.2014.
Источник: Ми-26 / aviaforum.ru

ЦАМТО, 6 марта. Модернизация гальванического производства предприятия "Роствертол" холдинга "Вертолеты России" завершится во втором квартале 2018 года с введением в эксплуатацию трех новых гальванических линий.

Модернизация гальванического производства осуществляется в ПАО "Роствертол" поэтапно. В рамках первого этапа технического перевооружения в 2013 году введены в эксплуатацию 9 автоматизированных гальванических линий различного назначения.

В ходе второго этапа модернизации гальваники в ПАО "Роствертол", который был начат в 2016 году, на заводе будут развернуты линии нанесения электрофоретического покрытия и серебрения, а также ручная линия гидрофобизирования и промасливания. Общая стоимость модернизации гальванического производства (первый и второй этапы) составляет 797,6 млн. руб.

В соответствии с договорными обязательствами выполнено изготовление, поставка и монтаж необходимого оборудования, в данный момент ведутся работы по установке программного обеспечения, пуско-наладка контрольной и исполнительной аппаратуры.

"Новое оборудование позволит существенно улучшить условия труда и повысить его производительность. Кроме того, мы исключим влияние человеческого фактора и возможные отклонения от заданных параметров технологических процессов. В конечном счете, введение новых гальванических линий в эксплуатацию повысит качество и экологичность выпускаемой продукции, что особенно важно для "Роствертола" в свете большой загрузки по государственному оборонному заказу и экспортным контрактам", – заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".
06.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
Роствертол
Проекты
Гособоронзаказ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.03 02:37
  • 11
Корабль "Маршал Шапошников" усилят ударным ракетным оружием
  • 07.03 02:22
  • 2
"Кинжальный" огонь
  • 07.03 00:58
  • 71
Конструктор рассказал о "сложностях" с российской ЗРС С-500
  • 07.03 00:14
  • 1
SpaceX отложила запуск Falcon 9 из-за проведения дополнительных тестов
  • 06.03 23:38
  • 14
Танковые школы. Почему украинский "Оплот" лучше российского Т-90
  • 06.03 22:17
  • 25
Почему высококвалифицированные кадры уезжают из России и как их вернуть?
  • 06.03 22:06
  • 8
Российский ПТРК "Корнет" превосходит американский Javelin
  • 06.03 21:50
  • 3
Новый арсенал России – предупреждение Западу от Путина
  • 06.03 21:39
  • 6
Видео: на что способны титановые пули
  • 06.03 21:13
  • 2
Четыре мифа вокруг ракетно-ядерного послания Путина
  • 06.03 21:06
  • 12
Кинжальный удар "Искандера"
  • 06.03 21:00
  • 6364
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 06.03 20:38
  • 9
"Теперь мы летаем, чтобы осваивать"
  • 06.03 20:32
  • 26
Песков: компьютерная графика применялась в послании Путина из-за секретности разработок
  • 06.03 19:31
  • 12
Оборонное предприятие в Брянске начнет производство микроэлектроники для гражданских целей
другие обсуждаемые темы