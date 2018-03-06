Модернизация гальванического производства "Роствертола" завершится во II квартале 2018 года
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Первый серийный транспортный вертолет Ми-26Т2, построенный на ОАО "Роствертол" для Алжира, в первом висении. Ростов-на-Дону, 25.12.2014.
Источник: Ми-26 / aviaforum.ru
ЦАМТО, 6 марта. Модернизация гальванического производства предприятия "Роствертол" холдинга "Вертолеты России" завершится во втором квартале 2018 года с введением в эксплуатацию трех новых гальванических линий.
Модернизация гальванического производства осуществляется в ПАО "Роствертол" поэтапно. В рамках первого этапа технического перевооружения в 2013 году введены в эксплуатацию 9 автоматизированных гальванических линий различного назначения.
В ходе второго этапа модернизации гальваники в ПАО "Роствертол", который был начат в 2016 году, на заводе будут развернуты линии нанесения электрофоретического покрытия и серебрения, а также ручная линия гидрофобизирования и промасливания. Общая стоимость модернизации гальванического производства (первый и второй этапы) составляет 797,6 млн. руб.
В соответствии с договорными обязательствами выполнено изготовление, поставка и монтаж необходимого оборудования, в данный момент ведутся работы по установке программного обеспечения, пуско-наладка контрольной и исполнительной аппаратуры.
"Новое оборудование позволит существенно улучшить условия труда и повысить его производительность. Кроме того, мы исключим влияние человеческого фактора и возможные отклонения от заданных параметров технологических процессов. В конечном счете, введение новых гальванических линий в эксплуатацию повысит качество и экологичность выпускаемой продукции, что особенно важно для "Роствертола" в свете большой загрузки по государственному оборонному заказу и экспортным контрактам", – заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".
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06.03.2018
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