Китай вновь увеличит расходы на оборону в 2018 году



Китайский авианосец "Ляонин" (класс "Адмирал Кузнецов").

Источник: AP Photo, Xinhua, Zha Chunming Китайский авианосец "Ляонин" (класс "Адмирал Кузнецов").Источник: AP Photo, Xinhua, Zha Chunming

ЦАМТО, 6 марта. Оборонные расходы Китая в текущем году возрастут на 8,1%, говорится в представленном 5 марта на первой сессии ВСНП 13-го созыва докладе об исполнении центрального и местных бюджетов за 2017 год и проекте на 2018 год.

Как сообщает агентство Xinhua, таким образом, расходы на оборону составят 1,11 трлн. юаней (175 млрд. долл.). Увеличение расходов на 8,1% несколько превышает соответствующие показатели 2016 и 2017 гг., которые составили 7,6% и 7,0%, соответственно,

По информации Jane's Defence Weekly, текущий показатель роста оборонных расходов стал третьим по величине с 2013 года, когда он составил 10,7% (тогда общие расходы составили 720,2 млрд. юаней).

По заявлению официального представителя первой сессии ВСНП 13-го созыва Чжан Есуй (Zhang Yesui), увеличение оборонного бюджета позволит компенсировать некоторое снижение темпа роста военных расходов в последние годы. Дополнительные средства будут направлены на модернизацию оборудования, улучшение благосостояния военнослужащих, условий жизни и боевой подготовки войск.

Чжан Есуй подчеркнул, что по сравнению с другими крупными государствами мира доля оборонных расходов Китая по отношению к ВВП существенно ниже.

В своем выступлении на открытии сессии ВСНП премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что Китай будет развивать все аспекты боевой подготовки, включая подготовку к потенциальной войне, а также решительно защищать национальный суверенитет и безопасность.

О новом росте оборонных расходов было объявлено после появления в последние месяцы информации о военных разработках, которые указывают, что одним из приоритетных направлений развития военного потенциала КНР является усиление военной мощи на море.

В числе новых разработок – новое корабельное электромагнитное оружие, многоцелевой истребитель J-20, а также разработка нового атомного авианосца. Первый авианосец, приобретенный у Украины, был принят на вооружение в 2012 году. В настоящее время строятся еще два авианосца, первый из которых, как ожидается, будет принят на вооружение в 2019 году.

Как отмечают эксперты, официально объявленный оборонный бюджет Китая на 2018 год предусматривает незначительный рост военных расходов, оставаясь на уровне 1,3% ВВП, что значительно ниже среднемирового показателя в 2%. При этом темпы роста расходов на оборону в течение последнего десятилетия постепенно снижались в связи с замедлением темпов роста китайской экономики.

В то же время, по оценке экспертов, в официальный оборонный бюджет не включается ряд расходов, которые финансируются по другим статьям, включая НИОКР, военные пенсии и расходы на ядерное оружие.

С учетом данных статей реальный оборонный бюджет Китая, вероятно, будет на 32% выше официального бюджета. Таким образом, оборонные расходы в 2018 году эксперты оценивают в сумму около 1,46 трлн. юаней (230 млрд. долл., около 1,7% от ВВП). Если рост расходов останется в течение ближайших нескольких лет на том же уровне, к 2022 году оборонный бюджет Китая достигнет 1,8 трлн. юаней (284 млрд. долл. по текущему курсу).