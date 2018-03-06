Запущенный SpaceX испанский спутник вышел на орбиту



Источник: © EPA/SPACEX Источник: © EPA/SPACEX

Старт ракеты осуществлен с базы ВВС США на мысе Канаверал в 00:33 по местному времени

ТАСС, 6 марта. Компания SpaceX во вторник успешно вывела на орбиту испанский спутник связи Hispasat 30W-6 весом около 6 тонн с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Об этом компания сообщила в Twitter.

"Подтверждаем успешный выход на геостационарную орбиту Hispasat 30W-6", - говорится в заметке. Старт ракеты осуществлен с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) в 00:33 по местному времени (08:33 мск).

Запуск должен был состояться еще в воскресенье, однако SpaceX была вынуждена его отложить из-за необходимости "провести дополнительные тесты системы герметизации головного обтекателя".

В компании заявили, что Hispasat - крупнейший геостационарный спутник, который когда-либо запускала SpaceX. Аппарат предназначен для передачи телекоммуникационного сигнала странам Европы, Северной Африки, а также Северной и Южной Америки. Спутник, произведенный американской компанией SSL по заказу испанского оператора Hispasat, должен заменить устаревший аппарат Hispasat 1D, который был запущен в 2002 году.