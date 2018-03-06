Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Запущенный SpaceX испанский спутник вышел на орбиту

07.03.2018 ТАСС 74 0
0
Понравилась новость?
 0

Источник: © EPA/SPACEX

Старт ракеты осуществлен с базы ВВС США на мысе Канаверал в 00:33 по местному времени

ТАСС, 6 марта. Компания SpaceX во вторник успешно вывела на орбиту испанский спутник связи Hispasat 30W-6 весом около 6 тонн с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Об этом компания сообщила в Twitter.

"Подтверждаем успешный выход на геостационарную орбиту Hispasat 30W-6", - говорится в заметке. Старт ракеты осуществлен с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) в 00:33 по местному времени (08:33 мск).

Запуск должен был состояться еще в воскресенье, однако SpaceX была вынуждена его отложить из-за необходимости "провести дополнительные тесты системы герметизации головного обтекателя".

В компании заявили, что Hispasat - крупнейший геостационарный спутник, который когда-либо запускала SpaceX. Аппарат предназначен для передачи телекоммуникационного сигнала странам Европы, Северной Африки, а также Северной и Южной Америки. Спутник, произведенный американской компанией SSL по заказу испанского оператора Hispasat, должен заменить устаревший аппарат Hispasat 1D, который был запущен в 2002 году.
06.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
США
Компании
SpaceX
SSL
Проекты
Falcon РН

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.03 02:37
  • 11
Корабль "Маршал Шапошников" усилят ударным ракетным оружием
  • 07.03 02:22
  • 2
"Кинжальный" огонь
  • 07.03 00:58
  • 71
Конструктор рассказал о "сложностях" с российской ЗРС С-500
  • 07.03 00:14
  • 1
SpaceX отложила запуск Falcon 9 из-за проведения дополнительных тестов
  • 06.03 23:38
  • 14
Танковые школы. Почему украинский "Оплот" лучше российского Т-90
  • 06.03 22:17
  • 25
Почему высококвалифицированные кадры уезжают из России и как их вернуть?
  • 06.03 22:06
  • 8
Российский ПТРК "Корнет" превосходит американский Javelin
  • 06.03 21:50
  • 3
Новый арсенал России – предупреждение Западу от Путина
  • 06.03 21:39
  • 6
Видео: на что способны титановые пули
  • 06.03 21:13
  • 2
Четыре мифа вокруг ракетно-ядерного послания Путина
  • 06.03 21:06
  • 12
Кинжальный удар "Искандера"
  • 06.03 21:00
  • 6364
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 06.03 20:38
  • 9
"Теперь мы летаем, чтобы осваивать"
  • 06.03 20:32
  • 26
Песков: компьютерная графика применялась в послании Путина из-за секретности разработок
  • 06.03 19:31
  • 12
Оборонное предприятие в Брянске начнет производство микроэлектроники для гражданских целей
другие обсуждаемые темы